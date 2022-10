Lungo l’autostrada A10 tra Sanremo e Taggia (Imperia) un incidente è costato la vita ad un uomo di 56 anni. Nello scontro due persone sono rimaste ferite, una è grave.

Una vittima e due feriti, di cui uno in gravi condizioni. Questo il bilancio dello spaventoso scontro avvenuto questa mattina lungo l’Autostrada dei Fiori nel tratto compreso tra i caselli di Sanremo e Taggia, in provincia di Imperia.

Stando ad una prima ricostruzione, un Suv con a bordo tre persone si è scontrato frontalmente con un furgone, condotto da un 32enne, all’interno di una galleria. Ad avere la peggio uno degli occupanti del Suv, un uomo di 56 anni. Feriti, invece, il conducente del camion ed una donna che viaggiava insieme alla vittima.

Sanremo, spaventoso scontro Suv-furgone sull’autostrada A10: un morto e due feriti

Un uomo di 56 anni è morto questa mattina all’alba, domenica 16 ottobre, un drammatico incidente stradale. È accaduto all’interno della galleria San Bartolomeo sull’autostrada A10 tra i caselli di Sanremo e Taggia (Imperia).

Non è ancora chiara la dinamica dello scontro, ma stando alle prime informazioni, apprese dai colleghi de Il Giorno, pare che un Bmw X5 si sia scontrato frontalmente con un camion furgonato, alla guida del quale vi era un giovane di 32 anni. A bordo del Suv viaggiavano, oltre al conducente, una donna e la vittima.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dramma in un’abitazione: uomo trovato privo di vita dalla sorella

Dopo il violentissimo impatto che ha distrutto completamente la Bmw, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco ed i mezzi di soccorso del 118. I pompieri hanno estratto dall’abitacolo il 56enne e la donna: per il primo non c’è stato nulla da fare, mentre la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Sanremo, dove si trova ricoverata in gravi condizioni. In ospedale anche il camionista che avrebbe riportato lievi lesioni. Non si hanno notizie, invece, del conducente del Suv che, scrive Il Giorno, avrebbe fatto perdere le proprie tracce dopo l’incidente fuggendo a piedi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tragico incidente lungo la provinciale: morto un uomo

Ora è ricercato dagli agenti della Polizia Stradale, sopraggiunti sul luogo per effettuare gli accertamenti ed i rilievi del caso. Per permettere le operazioni di soccorso e la rimessa in sicurezza della carreggiata, il traffico è stato deviato.