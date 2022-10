Tragico incidente lungo la provinciale: morto un uomo

Nel pomeriggio di ieri a Monsano (Ancona), un uomo di 75 anni è rimasto vittima di un incidente stradale mentre percorreva in moto la provinciale 76. Inutili i soccorsi.

Incidente mortale ieri pomeriggio nel comune di Monsano, in provincia di Ancona. A perdere la vita un uomo di 75 anni che si è scontrato alla guida della sua moto contro una vettura lungo la strada provinciale 76.

Dopo il violento urto, il motociclista è stato sbalzato dalla sella finendo rovinosamente sull’asfalto. Inutile, purtroppo, ogni tentativo di rianimazione da parte del personale medico del 118, giunto sul luogo della tragedia insieme alle forze dell’ordine.

Un uomo di 75 anni residente a Senigallia è morto ieri pomeriggio, sabato 15 ottobre, in un violento scontro verificatosi intorno alle 17 sulla strada provinciale 76 nel territorio di Monsano, comune in provincia di Ancona.

La vittima, di cui non si conosce l’identità, stava percorrendo la provinciale alla guida della sua moto, una Kawasaki di grossa cilindrata. Per cause ancora in fase di accertamento, scrivono la stampa locale e la redazione de Il Corriere Adriatico, la due ruote ha impattato contro una Tesla, che procedeva nello stesso senso di marcia. Un impatto, verificatosi all’altezza di via Italia, in zona Sant’Ubaldo, che ha fatto terminare il 75enne sull’asfalto.

In pochi minuti, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118. I soccorritori hanno avviato le manovre di rianimazione, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare: lo staff medico si è dovuto arrendere dichiarandone il decesso che sarebbe avvenuto sul colpo. Era stata fatta atterrare anche un’eliambulanza per il trasporto in ospedale, ma l’elisoccorso è poi ripartito vuoto.

Ad occuparsi dei rilievi gli agenti della Polizia Stradale, giunti sul posto insieme ai sanitari. Le forze dell’ordine dovranno ora chiarire le cause e la dinamica del tragico scontro. Secondo i primi accertamenti, riferiscono i colleghi de Il Corriere Adriatico, pare che il violento impatto possa essere avvenuto mentre l’auto era impegnata in una manovra.