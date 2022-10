Patente, cambia tutto: una vera rivoluzione. Occhio a questo particolare

Una vera rivoluzione, tra pochissimo cambierà tutto. Nuove disposizioni per la patente, occhio a questo particolare: è fondamentale.

Sta per succedere davvero, un cambiamento epocale per tutti i guidatori italiani. L’oggetto della rivoluzione è la patente, fondamentale per guidare un’autovettura, un camion, un motorino, una motocicletta, insomma, è importante per essere abilitati alla guida di diversi mezzi di trasporto che ci conducono a lavoro o altre destinazioni.

Automobilisti che state leggendo, a breve tutto cambia. Non l’avreste mai detto ma è stato ormai deciso. Ecco di cosa si tratta.

Ecco cosa cambia per le patenti, è incredibile

La patente di guida è un documento indispensabile se si vuole guidare un’automobile o qualsiasi altro mezzo di trasporto, questa conseguita dopo un esame teorico e pratico, certifica l’idoneità del cittadino a poter guidare quel mezzo specifico in quanto per ogni categoria di patente corrisponde un mezzo di trasporto da poter guidare.

In Italia la patente si consegue a 18 anni, ovvero raggiunta la maggiore età. Tra pochissimi mesi e nello specifico nel 2023, ci sarà una novità incredibile sulle patenti di guida, nello specifico per chi già l’ha conseguita. Il cambiamento è sul fronte tecnologico, quindi nulla di allarmante, state tranquilli.

Il cambio riguarda prevalentemente un fattore ecologico ed ambientale, difatti la patente sarà in formato digitale, ovvero visibile dallo schermo dello smartphone, tipo il green pass per il covid-19.

Naturalmente stiamo parlando di una rivoluzione incredibile, possiamo dire addio alla vecchia patente formato tessera o ancor prima quella cartacea di colore rosa. Dal prossimo anno potete lasciarla anche a casa, basterà scaricare l’app Io, ed esporla quando vi verrà chiesta dalle forze dell’ordine.

Ovviamente la vecchia patente potrà essere utilizzata fino alla sua scadenza, ma non sarà più rinnovata in maniera plastificata ma solo digitalmente.

