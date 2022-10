Un uomo di 64 anni, di cui non si avevano più notizie da oltre 24 ore, è stato trovato morto ieri pomeriggio nelle acque del fiume Mella a Brescia.

Sono durate poco più di 24 ore le ricerche del 64enne, di cui si erano perse le tracce mercoledì mattina a Brescia. Il suo corpo è rinvenuto ieri pomeriggio nelle acque del fiume Mella, dove è stato notato da un passante che ha chiamato i soccorsi.

Intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e la Polizia. Sono state già avviate le indagini che dovranno stabilire come l’uomo sia finito nel corso d’acqua e soprattutto quali siano le cause che hanno provocato la morte.

Brescia, 64enne scomparso da mercoledì mattina: il cadavere trovato nel fiume Mella

Aurelio Bertoletti, 64enne scomparso da Brescia, è stato trovato senza vita. Il drammatico ritrovamento nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 ottobre, in via Beniamino Simoni.

La segnalazione, riporta Brescia Today, è partita intorno alle 16 da un passante che, camminando nei pressi del fiume Mella, ha notato una sagoma in acqua. Tempestiva la chiamata ai soccorsi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118.

I pompieri hanno provveduto al recupero del corpo, poi affidato ai sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Oltre ai soccorsi sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e gli uomini della Scientifica per i rilievi e le indagini. Poco dopo, gli investigatori sono risaliti all’identità del cadavere scoprendo che si trattava di Bertoletti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Trattore e auto si scontrano: imprenditore perde la vita

Del 64enne non si avevano più notizie da oltre 24 ore. Mercoledì mattina, scrivono i colleghi di Brescia Today, i familiari hanno chiamato le forze dell’ordine denunciando la scomparsa dell’uomo che era uscito di casa per recarsi presso una cooperativa, dove era solito andare. Qualcuno lo aveva visto salire su un autobus di linea, da quel momento nessuna traccia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giovane donna trovata morta in casa: a scoprire il corpo il compagno

Ora la Polizia sta indagando per capire cosa sia successo al 64enne e come sia finito nel fiume. Non è esclusa l’ipotesi di una caduta accidentale. A determinarlo saranno i risultati dell’autopsia che l’autorità giudiziaria ha già disposto sulla salma.

SOFIA E FRANCESCO RITROVATI MORTI. IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE