La scorsa notte, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio a Napoli, un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere caduto dal sesto piano di un palazzo. Intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Un ragazzo di soli 20 anni è morto la scorsa notte a Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dopo essere precipitato da un palazzo. Un volo da diversi metri d’altezza che non gli ha lasciato alcuno scampo.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al giovane: è stato possibile solo constatarne il decesso. Ora le forze dell’ordine stanno cercando di far luce sulla tragedia: da capire se si tratta di un incidente o di un gesto volontario.

Napoli, ragazzo di soli 20 anni precipita dal sesto piano e muore: indagano le forze dell’ordine

Una vera e propria tragedia quella verificatasi la scorsa notte, tra giovedì 20 e venerdì 21 ottobre, a Napoli, dove un ragazzo di 20 anni, di cui non è stata diffusa l’identità, è morto.

Il 20enne, stando alle prime informazioni apprese dalla redazione di Fanpage, si trovava in un appartamento, sito al sesto piano di un palazzo in via delle Repubbliche Marinare, nel quartiere San Giovanni a Teduccio. Per cause ancora da accertare, il giovane è precipitato nel vuoto ed è piombato al suolo dopo un volo di decine di metri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Travolto da un tir mentre attraversa la strada: uomo muore in ospedale

Sul posto, dopo la segnalazione, è stato inviato un equipaggio del 118, arrivato in pochi minuti. I sanitari hanno provato a rinanimire disperatamente il ragazzo, ma non è servito a nulla: dopo vari tentativi, è arrivata la constatazione della morte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cadavere di uomo trovato nel fiume: era scomparso poco prima

Oltre ai soccorsi, sono sopraggiunti sul luogo della tragedia anche le forze dell’ordine che stanno indagando, coordinati dalla magistratura, per stabilire come il 20enne sia precipitato nel vuoto. Non è, difatti, chiaro, riportano i colleghi della redazione di Fanpage, se possa essersi trattato di una caduta accidentale o di un suicidio. Non si esclude alcuna ipotesi.

SOFIA E FRANCESCO RITROVATI MORTI. IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE