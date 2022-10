Pelle che tira? La soluzione è a tavola. Non dimenticare questa banale azione

Infastiditi dalla pelle che tira? Non dimenticate di compiere quotidianamente questa banale azione che vi cambierà la vita.

La secchezza della pelle può avere numerose cause. Da una semplice questione di genetica ad un’errata idratazione fino ad un’eccessiva esposizione ai raggi solari, sono molti i fattori che provocano questa condizione. La pelle assume un aspetto fragile e tende a rompersi e a diventare bianca e fragile. Nonostante si tratti di un problema assolutamente risolvibile, è importante sapere come trattare al meglio la nostra pelle per evitare o arginare il problema.

Scopriamo quindi da dove partire per dire basta alla pelle che tira.

Pelle che tira: il trucco per mantenerla sempre idratata

Il segreto per una corretta idratazione parte dalla tavola. Probabilmente lo avrete sentito dire milioni di volte, ma si tratta di un consiglio mai banale: il segreto per vivere bene è mangiare sano e bere tanta acqua. Anche la cura della pelle non fa eccezione. Per assicurarsi che la vostra pelle smetta di tirare e di rompersi, il primo passo da fare è quello di curarla tramite l’alimentazione. Non dimenticate dunque di bere almeno un litro e mezzo d’acqua ogni giorno. Aiutatevi con tisane, infusi e succhi di frutta 100% frutta (attenti alla quantità di zuccheri che, al contrario, riducono l’idratazione!). Ricordate inoltre che anche gli alimenti contengono quantità variabili d’acqua. Sì dunque alle verdure e alla frutta, soprattutto quella estiva.

E se l’idratazione parte a tavola, continua sicuramente con una buona skincare routine. Qualsiasi sia il vostro tipo di pelle, non dimenticate mai di prendervene cura con prodotti appositi, che siano industriali o fai da te. Prestate particolare attenzione all’idratazione dopo la doccia e dopo aver lavato il viso, quando la vostra pelle si trova sprovvista di sebo. Tale sostanza deve infatti essere reintegrata tramite creme apposite.

Ricordate infine che anche la pelle grassa ha bisogno di essere idratata a dovere! Continuate a seguirci su Yeslife.it per altri consigli a riguardo.

