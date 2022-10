Imparare una nuova lingua: 3 trucchetti utili per alzare il vostro livello

Volete imparare una nuova lingua ma non sapete da dove partire? Seguite questi 3 consigli per alzare notevolmente il vostro livello.

Imparare una nuova lingua non è mai stato così facile! Grazie allo sviluppo della tecnologia e ai programmi di mobilità internazionale, le possibilità per approcciarsi a nuove culture stanno diventando ormai sempre più numerose ed accessibili a tutti. Da app come Duolinguo, che permettono di imparare le basi della grammatica, a corsi di speaking online, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

La prima regola da ricordare è che ognuno impara in maniera differente. In nessuna altra disciplina come nelle lingue, la differenza tra i metodi di apprendimento ha un peso così forte. Nonostante questo, però, esistono alcune linee guida che tutti possono seguire per migliorare il loro livello. Scopriamo di cosa si tratta.

Nuova lingua: 3 trucchi per impararla più in fretta

Consumare i media: il primo passo per imparare una lingua è quello di consumare i media in quella determinata lingua. Libri, film e soprattutto serie tv sono validi alleati in questo senso. Ricordate di scegliere sempre dei prodotti multimediali che rispecchino il vostro livello. No dunque a forme troppo dialettali, a meno che il vostro livello non sia talmente alto che desiderate specializzarvi. Se non riuscite a comprendere cosa viene detto dai personaggi, aiutatevi con i sottotitoli, prima in italiano e poi in lingua originale. Prendere appunti: si tratta ancora di un livello base di apprendimento, ma è incredibilmente utile. Annotate le parole e le espressioni che non sapete e provate a costruire nuove frasi con esse. App come Deepl si possono rivelare molto utili per fornirvi una correzione o anche solo una linea guida.

3. Parlare, parlare, parlare: la parte dello speaking spaventa tutti perché si ha la costante sensazione di essere presi in giro da chi ci sta ascoltando. Niente di più sbagliato! Il vero trucco per imparare una lingua è proprio quello di parlare, parlare, parlare anche a costo di sbagliare. Solo così acquisterete abbastanza fiducia in voi stessi da essere fluenti in quella determinata lingua.

