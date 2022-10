Limite di velocità lungo le autostrade: la proposta di un Paese europeo

Un Paese europeo, ormai da mesi, sta valutando ed avrebbe adottato in via sperimentale l’abbassamento del limite di velocità lungo alcuni tratti delle autostrade.

Sono numerosi gli incidenti stradali, molto spesso con vittime, provocati dal superamento del limite di velocità imposto sulla strada interessata. Una circostanza frequente che mette a repentaglio, dunque, la sicurezza stradale. Da tempo si discute sulla possibilità di abbassare questi limiti lungo le autostrade, dove in alcuni tratti è consentito anche oltrepassare i 100 km/h. La proposta è arrivata da un Paese europeo che ha già adottato la decisione in alcune aeree.

Svizzera, si valuta la riduzione del limite di velocità lungo le autostrade: da 120 sino a 60 km/h

Abbassare il limite di velocità da 120 km/h a 80 km/h lungo le autostrade del Paese, ma anche sino a 60 km/h in alcune zone. Questa la proposta che è stata lanciata dalla Svizzera in tema di sicurezza stradale. Molto spesso, difatti, la velocità di percorrenza consentita su queste strade sarebbe alla base di incidenti che, a volte, hanno causato vittime. A parlarne è stato il portavoce dell’Ufficio federale delle strade Thomas Rohrbach.

Il Governo elvetico, secondo quanto riportano alcune fonti locali ed i colleghi della redazione di Virgilio Motori, ha già deciso di adottare tale soluzione, in via sperimentale, in alcune aree del Paese. L’obiettivo è quello di aumentare la sicurezza lungo le autostrade e prevenire incidenti mortali. Nel dettaglio, difatti, la riduzione della velocità permetterebbe al conducente di avere più controllo del veicolo. Oltre all’ambito della sicurezza, la riduzione avrebbe un importante impatto sull’ambiente con l’abbassamento delle emissioni.

Una scelta che avrebbe suscitato diverse polemiche e dibattiti in Svizzera. Sarà interessante anche capire come potrebbero cambiare, una volta adottato il nuovo limite di velocità, anche il codice con le eventuali sanzioni.

Ora bisognerà capire se questo tipo di scelta verrà adottata anche da altre Nazioni, tra cui l’Italia, dove al momento non si è mai parlato di un tema simile.

