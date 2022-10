Rosanna Banfi ha commosso il pubblico di Ballando con le Stelle, soprattutto Carolyn Smith, membro della giuria fin dalla prima edizione. Ecco cos’è successo durante la serata.

Un ballo inaspettato e le lacrime di Carolyn Smith, la stella in gara, Rosanna Banfi ha fatto centro ed è riuscita a catturare l’attenzione del pubblico in studio ma anche di chi ha seguito a casa la diretta.

Carolyn Smith, giudice fin dalla prima edizione, è scappiata in lacrime ed ha chiesto alla conduttrice Milly Carlucci se poteva abbracciarla, calorosamente le dice brava. Ecco cos’è successo in diretta ieri sera su Rai1.

L’abbraccio tra Rosanna e Carolyn, un momento davvero toccante

Un momento davvero toccante reso ancora più speciale dall’abbraccio tra Carolyn e Rosanna, l’ex ballerina di fama internazionale ha ripescato la paletta con il 10 dando il massimo per la performance.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Aurora Ramazzotti stenta a crederci:” Ecco cosa mi sta succedendo”. La dichiarazione spiazza i fan

L’attrice ha eseguito una coreografia personale che ha interpretato in modo magistrale, il ballo è ispirato al tumore, malattia contro cui Rosanna ha combattuto con non poche fatiche.

La battaglia contro la malattia l’ha segnata per sempre ma non l’ha sotterrata, è diventata testimonial di Donne in Rosa e anche della Race for the Cure. Naturalmente Carolyn si è sentita presa in causa dal momento che anche lei ha combattuto la stessa malattia ed oggi sta tirando le somme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Vittorio Feltri, il racconto drammatico: “E’ morta, sono rimasto solo”. Mai visto così provato

Prima di eseguire la danza, il maestro Simone Casula (in foto) ha dichiarato: “Per chi sta lottando e per chi non ce l’ha fatta”, a quel punto il teatro si è zittito ed ha assistito allo spettacolo.

L’attrice dopo essersi esibita ha ottenuto un ottimo punteggio, un 47, uno dei più alti in gara. Anche il pubblico ha apprezzato la performance e sulla pagina social ufficiale di Ballando con le Stelle, tutta Italia si è complimentata per l’esecuzione perfetta.

CATANZARO, FAMIGLIA DISTRUTTA DA UN INCENDIO: MORTI TRE FRATELLI . IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE