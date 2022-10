Quattro trucchi per bere di più: benefici immediati, provare per credere!

Se anche voi non bevete abbastanza acqua durante la giornata, seguite questi pochi e semplici consigli. Il risultato è assicurato.

L’acqua è il principio base della vita. Il nostro corpo è composto per il 70% di questa sostanza e l’acqua rientra in tutti quei processi necessari per svolgere le funzioni quotidiane. Fin da piccoli ci viene detto che è importante bere almeno un litro e mezzo/due litri di acqua al giorno. Un conto, tuttavia, è saperlo; un altro è rispettare questa indicazione.

Per tutte quelle persone che trovano difficile idratarsi in modo corretto, la ricerca in ambito psicologico ha sviluppato alcuni semplici trucchi. Seguendoli, diventerà più semplice imparare a bere costantemente lungo tutto il corso della giornata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Limite di velocità lungo le autostrade: la proposta di un Paese europeo

I trucchi per bere di più: ecco come

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Limone, miele e acqua per 365 giorni: il cambiamento del suo corpo

1. Tieni il bicchiere nel tuo raggio visivo: il consiglio più semplice, ma più efficace è quello di mantenere sempre il bicchiere nel proprio campo visivo. In questo modo, infatti, il nostro cervello produrrà più frequentemente lo stimolo della sete. Poggiate dunque il bicchiere sul tavolo dove state lavorando ed assicuratevi che sia sempre pieno, così da poter bere ogni volta che volete.

2. Porta con te una borraccia: anche in questo caso, seguiamo lo stesso principio. L’avere l’acqua costantemente a portata di mano invoglia a bere. Questo trucco vi aiuterà anche a preservare l’ambiente che avete intorno e a risparmiare sull’acquisto di acqua.

3. Bevi ogni mattina: un buon consiglio è quello di cominciare ogni mattina con un bicchier d’acqua. Per quanto possa sembrare difficile all’inizio, una volta sviluppata l’abitudine, non potrete più farne a meno!

4. Aiutati con le tisane: niente di meglio che una buona tisana per riscaldarsi nel periodo invernale. Le tisane, così come i tè e l’acqua frizzante o aromatizzata sono dei validi alleati per cominciare a bere di più senza accorgersene. Vi aiuteranno ad aumentare il quantitativo d’acqua ingerita senza rinunciare al gusto.

CATANZARO, FAMIGLIA DISTRUTTA DA UN INCENDIO: MORTI TRE FRATELLI . IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE