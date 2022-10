La storia che vi raccontiamo oggi è davvero commovente, ha come protagonisti, James Alvarez e sua moglie. Quello che fa lui è davvero incredibile.

La storia ha commosso il web, dopo la morte della moglie, James Alvarez ha deciso di fare una cosa per ricordarla per sempre e non sentire più dolore. Ha deciso di dare una svolta alla sua vita con un’altra donna importante tanto quanto la moglie, ovvero sua figlia.

Un servizio fotografico che ha intenerito tutti, a partire dalla famiglia e che è stato successivamente postato su internet. In pochissimo tempo tutti hanno conosciuto la sua storia.

Un’immagine che vale più di mille parole

Adalyn ha solo 14 mesi, è nata da Yesenia Aguilar, dopo un parto cesareo d’urgenza. Il destino ha voluto che la giovane donna morisse poco dopo in un incidente stradale, a causa di un pirata della strada, presumibilmente ubriaco.

«Credo che mia figlia sia una vera definizione di miracolo», dice Alvarez durante un’intervista rilasciata al Good Morning America. Per ricordare la moglie morta ed onorarla nel giorno del primo compleanno della piccola, ha deciso di ricreare le foto della maternità con la piccola.

Il fotografo era lo stesso, il luogo anche e persino il colore degli abiti, l’unica cosa che mancava era proprio Aguilar.

Gli scatti hanno emozionato tutto il mondo, l’uomo sentiva la donna lì con lui e la loro bambina, che sta crescendo senza l’amore materno. Alvarez durante l’intervista ha confessato che essere un papà single è molto dura ma che grazie all’aiuto della famiglia e degli amici, ce la sta mettendo tutta per crescere la bambina nel migliore dei modi. Sicuramente sua moglie sarebbe stata fiera di lui visti i risultati finora ottenuti.

