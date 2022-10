È un ragazzo di 20 anni la vittima dell’incidente verificatosi ieri pomeriggio sulla statale Porrettana tra Bellavalle e Corniolo, frazioni di Sambuca Pistoiese (Pistoia).

L’auto su cui viaggiava il giovane ha impattato frontalmente contro un Suv, a bordo del quale vi erano tre persone, rimaste ferite lievemente. Sul posto si sono recati i soccorsi e le forze dell’ordine. Presente anche il padre del 20enne che viaggiava su un’auto davanti a quella del figlio.

Un incidente nel pomeriggio di ieri, sabato 22 ottobre, sulla statale 64 Porrettana tra Bellavalle e Corniolo, entrambe frazioni di Sambuca Pistoiese, in provincia di Pistoia, è costato la vita ad un ragazzo. La vittima è Federico Boraggini, di soli 20 anni.

Federico era alla guida di una Fiat Panda, davanti a quest’ultima viaggiava il padre e bordo di un’altra vettura, entrambi di rientro a casa a Sambuca Pistoiese. Improvvisamente, stando a quanto riporta la redazione de La Nazione, il 20enne ha perso il controllo dell’auto che si è scontrata frontalmente contro un Range Rover, con a bordo tre persone e che procedeva in direzione opposta.

Dopo il violentissimo scontro, sono arrivati diversi mezzi del 118. Lo staff medico ha provato disperatamente a tenere in vita Federico, ma ogni sforzo non ha dato esito: alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone la morte. Ad assistere ai soccorsi il padre della vittima. Le tre persone, riporta La Nazione, che viaggiavano sul suv hanno riportato ferite lievi e sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

I rilievi di legge sono stati affidati ai carabinieri che ora stanno cercando di capire per quali cause il 20enne abbia perso il controllo della sua vettura.

La notizia della morte di Federico ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Sambuca Pistoiese. Tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia del giovane, tra i quali quello del sindaco Fabio Micheletti.

