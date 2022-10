In un incidente, avvenuto ieri sera sulla statale 669 a Roccasecca dei Volsci (Latina), un uomo ha perso la vita. Feriti il figlio ed un giovane automobilista.

Terrificante incidente stradale nella serata di ieri lungo la statale 669 nel territorio di Roccasecca dei Volsci, comune in provincia di Latina. Due vetture, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrate frontalmente.

Ad avere la peggio il conducente di una delle due auto, un uomo di 51 anni, morto sul colpo. Nello scontro sono rimasti feriti anche il figlio della vittima ed il ragazzo che si trovava alla guida dell’altra utilitaria coinvolta. Entrambi sono stati trasportati in ospedale.

Ancora un incidente mortale sulle nostre strade. È accaduto ieri sera, sabato 22 ottobre, sulla 669 a Roccasecca dei Volsci, in provincia di Latina. La vittima è Domenico Maura, 51enne residente a Terracina, ma originario di Ceccano.

Maura si trovava alla guida di una Fiat Panda, su cui viaggiava anche il figlio di 11 anni. All’altezza del chilometro 19, per cause in fase di verifica, riporta la redazione di Latina Oggi, l’utilitaria si è scontrata frontalmente con una Fiat 500, condotta da un ragazzo di Cave (Roma). Un urto molto violento che ha fatto carambolare le due auto a diversi metri di distanza dal punto d’impatto.

L’intervento dei soccorritori è stato tempestivo: i vigili del fuoco hanno estratto i tre occupanti dai veicoli e li hanno affidati all’equipe medica. Per il 51enne non c’è stato nulla da fare: il decesso sarebbe avvenuto sul colpo. L’altro automobilista ed il figlio della vittima, rimasti feriti nello scontro, riporta Latina Oggi, sono stati trasportati in ospedale, dove ora si trovano ricoverati. Non sarebbero entrambi in pericolo di vita.

I rilievi di legge sono stati affidati ai carabinieri di Priverno e ai colleghi di Terracina, giunti sul posto. I militari dell’Arma stanno ora cercando di stabilire la dinamica del sinistro costato la vita a Maura e risalire ad eventuali responsabilità.

