Se vi siete mai chiesti quali siano i costi in bolletta per l’utilizzo del forno, siete nel posto giusto. Facciamo insieme due conti.

Purtroppo il caro energia sta mettendo in ginocchio milioni di italiani, le bollette diventano sempre più care e le famiglie non riescono ad arrivare a fine mese. Possiamo tranquillamente affermare che è un momento di estrema emergenza, il tasso di inflazione è ormai è alle stelle ed entro natale, la % su frutta e verdura, dai campi agli scaffali dei supermercati, sarà del 300%.

Un vero salasso considerando che ormai si lavora per sopravvivere e non per vivere in maniera dignitosa e rispettosa. I sussidi statali non bastano più, sono poca roba rispetto agli aumenti che stanno letteralmente portando alla fine, centinaia di attività già provate dal covid-19.

Quanto costa mezz’ora di forno? Scopriamolo

Le stime per il 2023 sono tragiche, una famiglia spenderà in media 5.000 euro di corrente all’anno, una vera tragedia per tantissime persone che a stento riescono a mangiare. A breve entreremo nel mood natalizio e siamo certi che mai come quest’anno sarà un Natale triste per i meno abbienti che avranno non poche difficoltà a trascorrere qualche giorno di spensieratezza.

In questi anni, specie chi ama cucinare e vive la casa in modo spensierato, ha adoperato sempre il forno, ma ora non è più possibile. Prima di capire quanto si possa realmente spendere per accendere il forno mezz’ora dobbiamo considerare che è bene acquistare elettrodomestici di Classe A++, i meno dispendiosi sul mercato.

Detto questo, facendo una stima generale, mezz’ora di forno sarà segnata in bolletta al costo di 1 euro. Per risparmiare ancora di più ed utilizzare analogamente gli elettrodomestici, è bene chiamare il vostro fornitore di energia e chiedere in base alla vostra tariffa, a che ora è consono, adoperarli così da non avere brutte sorprese in bolletta.

Cosa importante che spesso dimentichiamo, è che gli elettrodomestici in stand by consumano energia, quindi è meglio spegnerli.

