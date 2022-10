Un uomo di 57 anni è stato arrestato questa mattina a Conegliano, in provincia di Treviso, dopo che la madre è stata trovata morta in casa in una pozza di sangue.

Terrificante scoperta questa mattina a Conegliano, in provincia di Treviso. Una donna di 87 anni è stata trovata priva di vita in casa con delle ferite d’arma da taglio. L’allarme è stato lanciato dal figlio 57enne che ha chiamato i carabinieri.

I militari dell’Arma, giunti presso l’abitazione, hanno rinvenuto il cadavere dell’anziana riversa ai piedi del letto in una pozza di sangue. Il 57enne all’arrivo delle forze dell’ordine si sarebbe scagliato contro i militari ed è stato poi accompagnato in ospedale, dove ora si trova piantonato in stato d’arresto. L’ipotesi è quella di un omicidio maturato in ambito familiare.

Choc a Conegliano (Treviso), dove intorno alle 8 di stamane, lunedì 24 ottobre, una donna è stata trovata morta in casa, un’abitazione sita in località Parè. Si tratta di Maria Luisa Bazzo, di 87 anni.

A chiamare i carabinieri è stato il figlio dell’anziana, un 57enne che viveva con quest’ultima. L’uomo, riporta Il Gazzettino, avrebbe spiegato al telefono di aver assassinato la madre. A quel punto, sul posto si sono precipitati i militari dell’Arma contro i quali si sarebbe scagliato l’uomo, uscito di casa seminudo. Dopo essere stato fermato, i sanitari lo hanno portato in ospedale per le cure del caso. Ora si trova piantonato ed in stato di arresto.

I carabinieri, dopo essere entrati in casa, hanno rinvenuto il corpo dell’anziana che giaceva ai piedi del letto in una pozza di sangue. Il cadavere, secondo quanto appurato, presentava delle ferite compatibili con un’arma da taglio alla gola e al collo. In casa sarebbe stati trovati, riferisce Il Gazzettino, anche un coltello da cucina sul comodino della camera da letto ed un gatto, anch’esso massacrato a coltellate.

Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Michele Permunian, dovranno determinare quanto avvenuto all’interno dell’abitazione. L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un omicidio maturato in ambito familiare.

