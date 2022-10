Costumi di Halloween fai da te: come risparmiare sul tuo outfit da paura!

Costumi di Halloween veloci da realizzare e a poco prezzo? Adesso puoi. Ecco alcune idee per una festa da paura.

Halloween è alle porte e come ogni anno è ora di pensare ai costumi da indossare. Se in passato la scelta ricadeva spesso su abiti di produzione industriale, quest’anno più che mai è importante cambiare le proprie abitudini e puntare sul fai-da-te. Un costume fatto a mano, infatti, non solo vi permetterà di risparmiare, ma sarà anche la scelta vincente per combattere gli sprechi ed aiutare l’ambiente. Vediamo dunque alcune idee originali per creare un costume da paura.

Halloween, costumi fai da te semplici da realizzare

1. Strega: forse il costume più classico, ma mai scontato. L’abito da strega può essere realizzato in molteplici varianti. L’idea di base è quella di indossare un abito nero con un copri-spalle nero o grigio, ancora meglio se il copri-spalle ha un effetto “stracciato”. Un vestito lungo (possibilmente a strati) è sicuramente la scelta vincente, ma potete optare per una variante corta con calze a rete per dare un tocco sexy al vostro outfit.

2. Mummia: in questo caso la chiave del costume è sicuramente il trucco. Puntate sul bianco per il viso ed il nero o il rosso per truccare labbra e contorno occhi, in modo da creare un forte contrasto. Indossate un outfit bianco ed aiutatevi con degli stracci di lenzuolo per realizzare le bende.

3. Vampiro: si tratta forse di uno dei costumi più facili da realizzare. Dipingente il viso di bianco ed aggiungete del rosso che cola dalla bocca per creare l’effetto del sangue fresco. Potete anche truccare pesantemente gli occhi di nero e blu per accentuare lo sguardo. Indossate pantaloni neri ed una camicia bianca, aggiungendo, se possibile, un mantello rosso o nero fatto a mano o comprato a poco prezzo. Lo stesso trucco può essere utilizzato anche per realizzare diversi costumi come quello dello zombie (in questo caso con la base verde per il viso) o altri tipi di mostri.

