Stuzzichini di Halloween con solo 2 ingredienti: facili e velocissimi, non puoi non provarli!

Come preparare degli stuzzichini di Halloween con solo due ingredienti. Il processo è semplicissimo ed il risultato è garantito.

Con Halloween a meno di una settimana di distanza, è ora di iniziare a pensare a cosa preparare per la serata. Per chiunque decida di organizzare una festa in casa, è di fondamentale importanza avere a portata di mano alcune ricette gustose, ma facili da preparare. Mentre il ricettario dei dolci è sempre particolarmente pieno, spesso manca una ricetta salata che metta insieme rapidità e gusto. Vediamo dunque come preparare dei deliziosi stuzzichini di Halloween veloci e facili da fare.

Mummie di Halloween: come preparare gli stuzzichini in pochi passaggi

Per preparare questa ricetta vi basterà avere a disposizione un rotolo di pasta sfoglia già pronta, dei würstel (il numero dipende dalla quantità di mummie che volete preparare) ed un uovo per dorare la pasta sfoglia.

Tagliate la pasta sfoglia con linee verticali e orizzontali, fino a formare dei rettangoli. Vi consigliamo di praticare due tagli orizzontali e tre verticali, ma anche in questo caso, il numero di rettangoli finali varierà in base al numero di mummie che volete preparare. Con un rotolo di pasta sfoglia è consigliabile preparare 9 mummie, dunque vi invitiamo ad armarvi di più rotoli nel caso i vostri ospiti siano piuttosto numerosi.

Mette un würstel (o mezzo würstel, a seconda della grandezza) e tagliate a strisce sottili la pasta restante ai bordi. Intrecciate poi le strisce tra di loro fino a coprire il wurstel, come se si trattasse del corpo di una mummia avvolto dalle bende.

Disponete le mummie in una teglia ricoperta di carta da forno. Sbattete l’uovo in una tazza e spennellate le mummie con il composto che avete ottenuto. Infornate per 15/20 minuti a 180°, tenendo sempre d’occhio la teglia perché la pasta sfoglia tende a cuocere piuttosto in fretta.

Una volta pronte, sfornate le vostre mummie e disponetele su un piatto. Potete utilizzare dei chicchi di pepe per realizzare gli occhi. Le vostre mummie sono pronte per essere gustate.

