Roma, moto sbanda e si schianta contro un albero: meccanico di 46 anni perde la vita

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Nella mattinata di ieri, lunedì 25 ottobre, un uomo è rimasto vittima di un incidente avvenuto a Roma. A perdere la vita Adriano Forti, meccanico 46enne residente nella Capitale.

La vittima stava percorrendo via Leone XIII alla guida della sua moto, una Honda di grossa cilindrata. Per cause ancora da chiarire, riporta la redazione de Il Messaggero, giunto all’altezza di piazza Martin Luther King, ha perso il controllo della due ruote che, dopo aver sbandato, ha concluso la sua corsa contro un albero. Dopo lo schianto, il centauro è stato sbalzato dalla sella finendo sull’asfalto. Alcuni passanti hanno prestato subito soccorso al 46enne lanciando l’allarme.

Sul luogo del sinistro è stato inviato un equipaggio del 118 che ha caricato il motociclista sull’ambulanza e lo ha trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Camillo, dove è arrivato in condizioni disperate. Qui i medici, purtroppo, non hanno potuto far nulla: Forti è deceduto poco dopo l’arrivo in nosocomio.

I rilievi di legge sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale della Capitale che dovranno risalire alle cause dell’incidente costato la vita al 46enne, che lascia due figli piccoli. Dai primi accertamenti, riporta Il Messaggero, si tratterebbe di un uscita di strada autonoma con nessun altro veicolo coinvolto. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di un malore che avrebbe colto la vittima mentre era alla guida.