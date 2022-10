La scorsa notte, un ragazzo è stato trovato privo di vita in strada nel quartiere Appio Claudio di Roma: sarebbe stato accoltellato. Indaga la polizia.

Un ragazzo di 25 anni è stato assassinato la scorsa notte a Roma. Il giovane è stato notato riverso a terra, privo di sensi, nella zona dell’Appio Claudio da alcune persone che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

I sanitari del 118 hanno provato disperatamente a tenere in vita il 25enne, che presentava delle ferite d’arma da taglio alla schiena. Dopo svariati tentativi, però, si sono arresi dichiarandone il decesso. Ora si sta indagando per rintracciare i presunti responsabili.

La scorsa notte, tra martedì 25 e mercoledì 26 ottobre, un giovane di 25 anni è stato trovato in fin di vita riverso in strada in via Publio Rutilio Rufo, nel quartiere Appio Claudio.

A chiamare il numero unico per le emergenze, secondo quanto appreso dai colleghi di Roma Today, sarebbero stati alcuni passanti che avrebbero visto il 25enne al suolo ed alcune persone scappare. Sul posto, nei pressi della fermata metropolitana Subaugusta, si è precipitato il personale medico che del 118 che ha provato a rianimare il ragazzo. Ogni sforzo, però, non ha dato l’esito sperato: poco dopo è stato dichiarato il decesso.

Insieme ai soccorsi sono arrivati gli agenti della Polizia della Squadra Mobile ed i colleghi della Scientifica che hanno provveduto ai rilievi ed hanno avviato le indagini per identificare il 25enne e determinare la dinamica della vicenda.

Il corpo da una prima ispezione, riferisce la redazione di Roma Today, presentava alcune ferite compatibili con un’arma da taglio all’altezza della schiena. Gli investigatori ipotizzano, dunque, possa essersi trattato di un omicidio: il giovane sarebbe stato accoltellato a morte in strada. Al momento, però, nessuna ipotesi viene esclusa.

Maggiori dettagli sul caso, su cui vige il massimo riserbo, potrebbero emergere dall’esame autoptico che l’autorità giudiziaria disporrà sulla salma, trasferita presso l’Istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata.

