Nella serata di ieri, uno scontro frontale sull’autostrada A1 a Pontenure, in provincia di Piacenza, ha provocato un morto ed un ferito grave.

Un uomo di 81 anni è morto ed un 45enne è rimasto gravemente ferito in un terrificante incidente verificatosi nella serata di ieri lungo l’autostrada A1 nel territorio di Pontenure, comune in provincia di Piacenza.

Secondo i primi accertamenti, sembra che l’anziano abbia imboccato contromano l’autostrada schiantandosi frontalmente contro l’auto condotta dal 45enne. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Pontenure, auto contromano sull’autostrada A1: un morto e un ferito nel terribile frontale

Tragico incidente sull’autostrada A1 nella serata di ieri, mercoledì 26 ottobre: il bilancio è di un morto ed un ferito in gravi condizioni. A perdere la vita un uomo di 81 anni residente a Varese, di cui non è stata resa nota l’identità.

L’anziano, secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, come riportano varie fonti locali tra cui la redazione de Il Piacenza, si trovava alla guida di una Toyota Rav4 e pare abbia imboccato il tratto autostradale contromano. Dopo aver percorso alcuni metri, la vettura ha impattato frontalmente contro una Bmw, condotta da un uomo di 45 anni, nel territorio di Pontenure (Piacenza).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Schianto in auto, muoiono 4 giovani: “Facevano una challenge su tik tok”

Il devastante scontro ha completamente distrutto i due mezzi coinvolti, tanto da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i conducenti dalle lamiere. I due sono stati affidati al personale medico del 118 che non ha potuto far nulla per la vittima: troppo gravi le lesioni riportate. L’uomo alla guida della Bmw è stato, invece, trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Bologna, dove ora versa in gravi condizioni. Data la gravità del sinistro, sul posto è stata inviata anche un’eliambulanza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dramma sui binari: donna muore investita da un treno

Ad occuparsi dei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica del frontale gli agenti della Polizia Stradale, precipitatisi sul posto insieme ai soccorsi. Per permettere i soccorsi e la rimessa in sicurezza della carreggiata, scrive Il Piacenza, il tratto interessato è stato chiuso al traffico.