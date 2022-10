Un uomo di 46 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di Osimo (Ancona) dalla madre, contattata dai colleghi del figlio. Il decesso sarebbe avvenuto circa due giorni prima.

Dramma della solitudine ad Osimo, in provincia di Ancona. Un uomo di 46 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione: a scoprire il corpo l’anziana madre, recatasi sul posto dopo la segnalazioni di alcuni colleghi del 46enne che non lo vedevano e sentivano da giorni.

Inutile il tempestivo intervento dei soccorsi che, una volta raggiunto l’appartamento, hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. La morte sarebbe avvenuta circa due giorni prima del tragico ritrovamento, molto probabilmente per cause naturali.

Era morto in casa da quasi due giorni, ma nessuno si era reso conto di nulla. Questa la tragedia consumatasi ad Osimo, comune in provincia di Ancona, dove nella serata di mercoledì 26 ottobre un uomo, Emanuele Sturani, rappresentante di materiale edile di 46 anni, è stato trovato morto in casa.

A fare la terribile scoperta è stata la madre, contattata dai colleghi del 46enne. Quest’ultimi, riporta la redazione de Il Corriere Adriatico, preoccupati di non vedere Emanuele da giorni e delle sue mancate risposte al telefono, hanno avvisato l’anziana che ha deciso di recarsi nell’appartamento del figlio, sito in via Saragat. Una volta aperta la porta, lo ha ritrovato riverso sul pavimento della cucina ed ha chiamato il numero unico per le emergenze.

In pochi minuti è arrivata un’equipe medica del 118 che non ha potuto far altro che dichiarare il decesso del 46enne. Dai primi riscontri, scrivono i colleghi de Il Corriere Adriatico, sembra che Sturani fosse deceduto da almeno 36 ore probabilmente stroncato da un malore improvviso che non gli avrebbe dato neanche il tempo di chiedere aiuto.

Ad appurarlo con certezza saranno i successivi accertamenti dei carabinieri del comune in provincia di Ancona accorsi in via Saragat insieme al personale medico del 118.

