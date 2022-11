“Matrimonio a prima vista 6” si parte per il viaggio di nozze: scattala la scintilla per una coppia, web in fibrillazione

Ieri sera è andata in onda la terza puntata del docu reality dei sentimenti che ha visto le coppie partire finalmente per il viaggio di nozze.

Ieri sera il programma è finalmente entrato nel vivo dei giochi, le tre coppie formate dagli esperti del programma hanno scoperto le mete dei viaggi di nozze, e dopo il frastuono delle prime 24 ore di conoscenza con parenti e amici hanno fatto le valige e sono partiti.

La coppia di romani composta da Alex e Michela è volata a Creta dove tra risate e divertimenti iniziano ad instaurare un buon legame reciproco. Il giovane trasportatore con la passione del calcio fa di tutto per conquistare la moglie, tra mazzi di rose e dediche spassionate, lei invece è titubante. Confessa anche che “simpatico ma troppo coatto per i miei gusti, non lo avrei mai guardato fuori dal programma”.

Una semi diffidenza che la porta anche a dar vita ad una sorta di barriera di cuscini a letto per dividere le due postazioni. Alex però è convinto che Michela presto abbasserà le difese e inizierà a fidarsi di lui.

Lucas e Carolina vittime delle differenze caratteriali, e nonostante il viaggio a Malta si trovano a dover convivere con molti aspetti che collimano. Per l’esperto d’arte la moglie “ha un carattere adolescenziale, sembra abbia 10 anni di meno di quelli effettivi”.

Per la barista, inoltre, Lucas non corrisponde al suo prototipo di uomo ideale, però è forte in lei la voglia di mettersi in gioco, tanto da dire che “se gli esperti ci hanno accoppiati, un motivo ci sarà. Lo voglio scoprire!”.

Mentre Solange e Michele?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “Matrimonio a prima vista Italia”: tutto sui single della sesta edizione. Ne vedremo delle belle

“MAPV6”, scatta un bacio appassionato tra Solange e Michele

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Arisa nuovo ritocchino a viso e décolleté: “Così facciamo più audience”. Occhi puntati sul reggiseno abbassato…

L’infermiera di Nova Milanese e il personal trainer di Torino fin dalle prime battute si dimostrano molto legati da diversi punti in comune, nonostante le differenze caratteriali.

Michele infatti spiega che tende a “proiettarsi troppo velocemente in un futuro prossimo” mentre Solange desidera andare oltre la leggerezza dei rapporti che ha avuto finora, come bilancia emotiva da cui staccarsi rispetto il duro lavoro in ospedale. Lei vuole un rapporto impegnato e stabile a cui affidarsi totalmente.

E questi aspetti si uniscono subito, tanto che il viaggio a Gran Canarie si trasforma in una location incredibile in cui i novelli sposi si lasciano andare totalmente all’emotività, sia del proprio passato ma anche di un futuro che sta per crearsi sotto le loro dita.

Tanta l’attrazione fisica che si nota tra loro, tanto che durante una lunga camminata lungo mare e le dune della spiaggia Michele bacia appassionatamente la moglie, ricambiato a sua volta in un amore genuino e gratuito.

“Sembra di baciarlo da 10 anni, non capisco neppure io!”, spiega alle telecamere la giovane emozionata da quanto appena successo. L’appuntamento per la quarta puntata è per mercoledì 9 novembre sempre alle 21.20 su Real Time.

RAVE A MODENA, LA POLIZIA SGOMBERA. QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TG DI YESLIFE