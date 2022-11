Hai mai provato a mettere del sale nelle scarpe? Il trucco è ormai virale, scopriamo insieme perché farlo e come farlo.

Le scarpe sono un accessorio fondamentale per le nostre giornate, da ginnastica, eleganti, aperte, chiuse, la moda ha creato moltissime idee e moltissimi modelli per accontentare tutti i gusti e tutte le esigenze.

I prezzi sul mercato sono variabili, tutto dipende dal consumatore e dalla sua voglia o meno di spendere soldi per acquistare delle scarpe.

Talvolta ci affezioniamo in modo particolare ad un determinato tipo di scarpe, però dobbiamo fare attenzione all’umidità quando tendiamo ad indossarle sempre. Creare un ambiente umido favorisce la proliferazione di batteri e funghi che si annidano soprattutto nel scarpe che chiuse che non siamo soliti lavare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Puoi trasformare i tuoi collant rotti in qualcosa di nuovo. Risultati e risparmio garantiti!

Hai mai provato a mettere il sale nelle scarpe? Ecco perché devi farlo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Filtri delle tisane: ecco perché non dovresti buttarli. Due metodi creativi per riutilizzarli!

E’ un piacere passeggiare con scarpe comode che ci regalano confort e benessere, così com’è stimolante praticare attività sportiva in assoluta sicurezza anche per quanto concerne di piedi.

E’ consigliato acquistare una scarpa di un numero superiore rispetto alla calzata usuale, soprattutto per quanto riguarda le scarpe chiuse invernali, questo perché si da al piede margine di movimento e si evitano le micro lesioni delle unghie, molto fastidiose da curare.

Ad ogni modo sta spopolando sul web un rimedio sensazionale che vede protagonista il sale, ottimo non solo in cucina e nelle faccende domestiche ma anche, come in questo caso, per le scarpe.

Non tutti sanno che il sale, adoperato fin dall’antico Egitto, ha un potere assorbente, sia per quanto riguarda i cattivi odori che per quanto riguarda l’umidità, prevedendo in questo modo la formazione di funghi e batteri dannosi per i piedi.

Ogni sera metti un cucchiaio di sale nelle scarpe e lascia che vada un po’ ovunque, quando dovrai riutilizzarle togli il sale. Inoltre se non indossi spesso un particolare modello di scarpa, lascia il sale fino al nuovo utilizzo, svolgerà la stessa medesima funzione.

FRANCESCO TOTTI, NOEMI BOCCHI: IL TRASLOCO A ROMA NORD. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE.IT