Rosa Perrotta, vittima di insulti social. L’influencer non ci sta e decide di ribellarsi ai leoni da tastiera, vediamo cos’è successo.

Rosa Perrotta ha vissuto un bruttissimo quarto d’ora, insulti social le hanno fatto cacciare gli artigli, non tanto per lei soggetta ad ogni tipo di commento positivo o negativo quanto per il figlioletto, preso di mira dai leoni da tastiera.

L’influencer ha raccontato tutto sul suo profilo Instagram, vetrina seguita da milioni di follower. Durante la conversazione con i suoi amici virtuali, Rosa spiega che è costantemente bombardata da messaggi negativi da parte di hater che osano criticarla dicendo che è troppo grassa.

Fin qui nulla di strano, Rosa conosce fin troppo bene il prezzo del successo, il problema si pone quando gli stessi hanno evidenziato come il secondogenito Achille sia troppo grasso!

Cuore di mamma non ci ha visto più ed ha denunciato ogni tipo di abuso social.

Rosa Perrotta non ci sta, questo è un affronto a lei e al figlio

La showgirl è diventata famosa per essere stata una tronista di Uomini e Donne e per essersi accompagnata a Pietro Tartaglione, insieme avevano annunciato la nascita di Mario Achille, secondogenito della coppia. La felicità è stata subito contagiosa, per i futuri genitori ma anche per i familiari.

Rosa è sempre stata fiera della sua community virtuale con la quale scambia piacevoli opinioni, nelle ultime ore ha sottolineato come il piccolo Achille avesse affrontato lo svezzamento in modo differente al fratellino più grande avendo delle esigenze alimentari diverse.

Contestualmente dice do ricevere tagli consigli ma anche tantissimi messaggi negativi che sottolineano come sia ingrassata in viso e come il figlio Achi sia eccessivamente grasso per la sua tenera età.

In milioni hanno sostenuto l’influencer con messaggi di vicinanza, auspicandosi che queste persone possano trovare pace prima o poi nella loro vita.

