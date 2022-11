“Stasera non si dorme”, Claudia Ruggeri gira in intimo per casa: fondoschiena panoramico. Che visione – FOTO

Claudia Ruggeri esagera a notte fonda e gira in casa con un completo intimo privo di alcuni dettagli: una visione da sogno!

La Miss di Avanti un Altro ha sbaragliato la concorrenza delle vip notturne su Instagram con un colpo d’occhio da far prendere invidia all’istante.

Claudia Ruggeri aveva iniziato il suo percorso di carriera tra un riflettore e l’altro, cercando di coltivare il sogno della moda. Poi, Paolo Bonolis sponsorizza la sua candidatura, per la prima volta in Mediaset e da quel momento in poi, tutto si trasforma intorno a se.

Il più grande successo per la showgirl si ottiene appunto durante le riprese televisive su Canale 5, del quiz più famoso d’Italia. Ora, Claudia è davvero un pilastro vero e proprio della trasmissione, soprattutto grazie alla statura e il fisico longilineo che possiede

Claudia Ruggeri incanta il popolo del web oltre la “mezzanotte”: visione celestiale sul retro

E’ bastato davvero poco per rendersi conto che intorno a se stava per diventare tutto quanto magico. Per Claudia Ruggeri, raggiungere il successo è stato davvero un gioco da ragazzi.

La showgirl, Miss speciale di Avanti un altro, quiz game tv condotto dal duo Bonolis-Laurenti ha completato il suo ciclo di notorietà, iscrivendosi alla piattaforma social di Instagram, dove il suo profilo, ricco di foto e video coinvolgenti è in crescita esponenziale.

Ieri sera, poco prima di andare a letto, Claudia ha rotto il ghiaccio e si è presentata davanti alle telecamere così… La showgirl ha girato in intimo per casa e ha mostrato in primo piano, tutte le specialità del suo repertorio.

Un accenno di curve davanti e infine un fondoschiena panoramico “da non dormirci la notte”.

Il tutto per la Ruggeri viene condito da dettagli molto coinvolgenti, come quel paio di calze trasparenti, piuttosto che i tacchi a spillo mettono ancor più in evidenza la sua slanciata statura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Insomma, la nuova regina della tv e della Mediaset non si è affatto trattenuta e ha lasciato il segno nel cuore della notte e nella maniera più inaspettata.

