Ieri mattina a Villalba, in provincia di Caltanissetta, è deceduto mentre lavorava all’interno di un’azienda agricola. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

Ancora una vittima sul lavoro nel nostro Paese. Un operaio di 49 anni ha perso la vita ieri mattina in un’azienda agricola di Villalba, in provincia di Caltanissetta. La vittima pare fosse alla guida di un escavatore che si sarebbe ribaltato.

Per mettersi in salvo, l’uomo si è lanciato dal mezzo, battendo la testa al suolo. A nulla è valso l’intervento tempestivo dei soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che appurare il decesso dell’operaio. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri e degli ispettori del Lavoro.

Tragedia nella mattinata di ieri, mercoledì 2 novembre, a Villalba, piccolo comune di circa 1.500 abitanti in provincia di Caltanissetta. Calcedonio Loreto Ognibene, operaio di 49 anni, è deceduto mentre lavorava in un’azienda agricola, sita in contrada Minimenti.

Ognibene pare stesse effettuando delle operazioni a bordo di un escavatore cingolato. Per cause ancora da stabilire con precisione, riporta la redazione de Il Giornale di Sicilia, ha perso il controllo del mezzo agricolo che si è ribaltato improvviso. Per evitare di rimanere schiacciato, il 49enne si è gettato dall’abitacolo, ma finendo al suolo ha battuto violentemente la testa.

Dopo la segnalazione, presso l’azienda agricola è intervenuto un equipaggio del 118 che ha provato disperatamente a rianimare l’operaio. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare: il decesso sarebbe avvenuto sul colpo.

Gli accertamenti sono stati effettuati dai carabinieri della stazione locale e dai tecnici dell’Ispettorato del Lavoro del capoluogo nisseno che stanno conducendo le indagini. Dopo una prima ispezione cadaverica, riporta la redazione del quotidiano Il Giornale di Sicilia, l’autorità giudiziaria ha firmato il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari che potranno procedere con la celebrazione delle esequie.

Si tratta dell’ennesimo incidente mortale sul lavoro in Italia, un bilancio che purtroppo si aggrava di continuo.

