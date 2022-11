Aveva sottratto un cellulare da un appartamento nel rione Sanità di Napoli, il 40enne morto dopo essere precipitato da una finestra. Indagini in corso.

Un uomo di 40 anni è deceduto nella notte tra il 29 ed il 30 ottobre nel rione Sanità di Napoli. Il 40enne sarebbe precipitato dalla finestra di un’abitazione, dove pare si fosse introdotto per commettere un furto.

Nel tentativo di fuggire dall’appartamento, dopo essere stato scoperto, la vittima sarebbe caduta nel vuoto piombando al suolo dopo un volo di diversi metri. All’arrivo dei soccorsi non c’è stato nulla da fare. In corso le indagini della Polizia del capoluogo campano.

Un presunto furto sarebbe finito in tragedia. È accaduto nella notte tra il 29 ed il 30 ottobre a Napoli, dove un uomo di 40 anni di nazionalità ghanese è morto precipitando dalla finestra di un appartamento, sito al secondo piano di un palazzo in vico Rosariello alle Pigne, nel rione Sanità.

Da quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la redazione de Il Roma, il 40enne si sarebbe introdotto nell’abitazione di un anziano di 77 anni per commettere un furto. Dopo aver preso uno smartphone, avrebbe iniziato a frugare in casa, ma il proprietario si sarebbe svegliato. A quel punto l’uomo ha tentato la fuga calandosi dalla finestra, ma è caduto nel vuoto dal secondo piano finendo al suolo. Un impatto che non gli ha lasciato scampo.

Immediato l’arrivo dei soccorritori del 118, dopo la segnalazione di alcuni passanti che hanno notato il corpo riverso al suolo. Allo staff medico, però, non è rimasto altro che constatare la morte del 40enne, sopraggiunta sul colpo dopo la caduta.

Intervenuta anche la Polizia del capoluogo campano che sta ora conducendo le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto. Gli agenti sembra, riporta Il Roma, abbiano trovato accanto al corpo senza vita del 40enne il cellulare del proprietario dell’appartamento.

