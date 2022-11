Una donna di 48 anni è morta mercoledì sera mentre dormiva nella sua abitazione di Coazze di Moglia, in provincia di Mantova. Vani i tentativi di soccorso.

Comunità in lutto a Coazze, piccola frazione del comune di Moglia, in provincia di Mantova. Nella serata di mercoledì 2 novembre è morta improvvisamente Micaela Azzoni, 48enne titolare insieme al fratello di un caseificio.

La donna, da quanto ricostruito, come riporta la redazione de La Gazzetta di Mantova, intorno alle 22 aveva detto al marito che stava andando a dormire. Poco dopo, l’uomo si è recato in camera ed ha trovato la coniuge riversa sul letto priva di sensi. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze. Nel frattempo, una delle due figlie di Micaela ha provato a rianimare la madre praticando il massaggio cardiaco.

Le manovre sono state proseguite dal personale sanitario del 118 che ha raggiunto l’abitazione in pochi minuti. Al termine di svariati tentativi, i soccorsi si sono arresi constatando il decesso della 48enne per cui non c’è stato nulla da fare. La morte potrebbe essere sopraggiunta per un malore fatale, ipotesi che deve essere ancora confermata.

A stabilirlo sarà l’esame autoptico che, riporta La Gazzetta di Mantova, l’autorità giudiziaria ha già disposto sulla salma e che verrà eseguito nelle prossime ore presso l’obitorio dell’ospedale di Mantova.

Tantissimi i messaggi di cordoglio, apparsi anche sui social network, per la famiglia di Micaela che lascia il marito e due figlie di 18 e 22 anni.

