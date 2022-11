Nella notte tra venerdì e sabato a Dormelletto, in provincia di Novara, un ragazzo di 17 anni è morto travolto da un treno mentre scappava dai carabinieri.

Il 17enne, dopo un tentativo di furto ad una farmacia, stava scappando dai carabinieri insieme ad un complice. Durante la fuga, avrebbe attraversato le rotaie, ma in quel preciso istante è sopraggiunto il convoglio che lo ha travolto uccidendolo. Il complice, un ragazzo di 22 anni, è stato fermato dai militari dell’Arma.

È un ragazzo di 17 anni di nazionalità straniera e senza fissa dimora la vittima dell’incidente verificatosi nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 novembre a Dormelletto, in provincia di Novara.

Il giovane, secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Giorno, poco prima dell’incidente aveva provato un furto in una farmacia insieme ad un complice, un ragazzo di 22 anni algerino. Sul posto erano, dunque, intervenuti i carabinieri, allertati dall’allarme del negozio, mettendo in fuga i due. I militari dell’Arma sono riusciti a bloccare subito il 22enne, mentre il minorenne ha attraversato i binari lungo la linea del Sempione venendo investito da un treno merci.

La centrale operativa ha inviato sul luogo della tragedia lo staff medico del 118, ma per la vittima era ormai troppo tardi. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo.

I carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire con esattezza i fatti. Il complice del 17enne, condotto in caserma per essere interrogato, scrivono i colleghi de Il Giorno, è stato denunciato a piede libero con l’accusa di tentato furto. Entrambi i giovani, da quanto emerso, erano già noti alle forze dell’ordine per piccoli precedenti.