Incidente Foggia, chi sono le 7 vittime del disastro dell’A109

Una vera tragedia, ieri in Italia nella tratta Foggia-Isole Termiti, un elicottero è precipitato: nessuno è sopravvissuto.

In totale le vittime sono 7, un’intera famiglia slovena e 2 medici del 118. Il velivolo, un’A109, è precipitato nella zona di Apricena, nella frazione di Castelpagano, Foggia. Il gruppo di persone è decollato verso le 9.20 dalle Isole Tremiti e dopo un’ora, i radar hanno perso le sue tracce.

Dopo essere arrivati a Lubiana, i 7 passeggeri, tra cui una ragazzina di 13 anni, sarebbero dovuti ritornare alla base ma le avverse condizioni del tempo hanno impedito il rientro ed hanno provocato lo schianto.

Immediatamente i soccorsi si sono messi in azione, ma a nulla è servito il loro intervento, i medici del 118 accorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso di tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Ragazzo di 17anni travolto da un treno: scappava dai carabinieri. Il motivo

Ecco i nomi delle vittime, una tragedia che ha sconvolto l’Italia

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Omicidio in strada dopo una lite: giovane barbiere ucciso davanti alla moglie

La tragedia ha scosso l’Italia, ecco chi erano i passeggeri del velivolo. Luigi Ippolito era il pilota, mentre come co-pilota era presente Andrea Nardelli. A bordo era presente anche un medico del 118, Maurizio De Girolamo di 64 anni.

La famiglia slovena era composta da Bostihan Rigler, Mateia Curk Rigler, Jon Rigler e Liza Rigler, questa la loro rispettiva età 54, 44, 14 e 13 anni.

Purtroppo le avverse condizioni del tempo che hanno provocato il disastro hanno impedito ai soccorritori di giungere sul posto con non poche difficoltà.

Il primo cittadino delle Diomedee, Giuseppe Calabrese, medico del 118, dopo aver terminato il turno ha preferito non salire sull’elicottero ma tornare a Foggia con il traghetto, proprio perché le condizioni atmosferiche erano troppo pericolose.

Mario Balzanelli, presidente nazionale Sis 118, ha espresso il suo cordoglio per il disastro: “Ennesima vittima sul lavoro di un operatore del 118. Alla famiglia le più profonde condoglianze e a Maurizio un immenso abbraccio da tutti noi”.

Una tragica fine che poteva essere evitata, oggi famiglie, familiari e amici, piangono i loro cari. Nel frattempo si leggono sul web messaggi di serenità ed amore per le vittime.