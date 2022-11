Un uomo di 82 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri all’interno della casa dove abitava a Bari. Sul posto i soccorsi e gli agenti della Polizia, allertati dalla figlia.

Era morto in casa da oltre due mesi, ma nessuno si era accorto di nulla. Questo il tragico destino di un uomo di 82 anni trovato privo di vita nel pomeriggio di ieri all’interno della sua abitazione di Bari.

L’allarme è scattato quando la figlia ha chiamato la Polizia, preoccupata delle mancate risposte al telefono del genitore. Gli agenti si sono precipitati sul posto effettuando la macabra scoperta: il cadavere dell’anziano ormai in avanzato stato di decomposizione. Sulla salma è stata disposta l’autopsia per stabilire le cause della morte.

È Giovanni Rinaldo, 82enne originario di Ancona, l’uomo trovato morto nel pomeriggio di ieri, domenica 6 novembre, in un appartamento in via Putignani a Bari.

Il corpo è stato rinvenuto dopo la chiamata alle forze dell’ordine da parte della figlia dell’anziano che non riusciva a rintracciare il genitore da parecchi giorni. Gli agenti della Polizia del capoluogo pugliese, scrive la redazione de Il Messaggero, ricevuta la segnalazione, si sono recati presso l’appartamento insieme ad una squadra dei vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. Una volta entrati si sono trovati di fronte alla terrificante scena: il cadavere in avanzato stato di decomposizione di Rinaldo.

Dai primi accertamenti del medico legale, sembra che il decesso possa essere sopraggiunto almeno due mesi prima della drammatica scoperta, considerate le condizioni del corpo. Ora si indaga per capire quali siano le cause che hanno provocato la morte. A stabilirlo saranno i risultati dell’esame autoptico che, riportano i colleghi de Il Messaggero, l’autorità giudiziaria ha disposto sulla salma, trasferita presso l’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari.

Gli investigatori stanno cercando anche di capire come sia possibile che nessuno si sia accorto di quanto accaduto per diverse settimane.