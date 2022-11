Miriana Trevisan vuole darci un taglio. Il cambio vita suscita dubbi ed incertezze: “Come sei aggressiva” – VIDEO

Miriana Trevisan ha postato un video sul suo profilo Instagram suscitando parecchio interesse da parte dei follower. La showgirl vuole cambiare vita, ecco cosa dice.

Miriana debutta in televisione il nel 1991, quando l’abbiamo vista per la prima volta in televisione a Non è la Rai. Nello stesso anno ha partecipato a Primadonna e l’estate seguente a Bulli e pupe.

In questi anni cambia spesso palinsesto, fin quando non afferma la sua notorietà su Canale 5, diventando la velina mora di Striscia la Notizia, in prima serata della programmazione Mediaset con Antonio Ricci.

Da quel momento la carriera di Miriana è stata inarrestabile, negli ultimi anni l’abbiamo vista partecipare a diversi reality show come concorrente e come opinionista in numerosi salotti televisivi.

Miriana Trevisan non è molto convinta ma ci pensa costantemente

Miriana si è accompagnata al cantante Pacifico Settembre, in arte Pago, i due si sono sposati ed hanno messo al mondo Nicola. Per diverse divergenze la loro storia d’amore è naufragata dopo pochi anni, nel 2013 si sono separati ufficialmente ma nonostante il fatto che il loro legame matrimoniale non ci sia più, sono due persone che si supportano e si vogliono bene.

La showgirl ha sofferto molto nella sua vita, dopo aver avuto Nicola è andata in depressione in quanto non accettava i cambiamenti nel suo fisico ed ha dovuto combattere, pochi anni dopo, con un tumore al collo dell’utero. Per fortuna è guarita da tutto ed oggi sta meglio.

Su Instagram vanta 300K di follower, un numero davvero considerevole. Con i suoi amici virtuali ha un rapporto speciale e si confida spesso con loro, per l’appunto in un video dice di voler cambiare vita.

Sta per andare dal parrucchiere per darci un taglio ma è alquanto combattuta poiché ha in serbo delle sorprese lavorative che necessitano di una chioma fluente ma prima o poi stravolgerà la sua vita partendo dai capelli.

In molti le consigliano di cambiar look in quanto porta i capelli lunghi da diversi anni, altri invece le dicono di non farlo poiché sono bellissimi. Cosa farà Miriana? Lo scopriremo, intanto per visionare il video clicca qui.