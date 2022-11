Gerry Scotti, rovinosa caduta in tv: “si è sfondato tutto” – VIDEO

Preoccupano le condizioni di salute del conduttore Gerry Scotti, la rovinosa caduta in tv gli è costata caro: ecco come sta.

Gerry Scotti è un conduttore molto amato e conosciuto in Italia, la sua carriera è iniziata molti anni fa a Radio Hinterland Milano2, nel tempo ha cambiato radio diventando sempre più bravo quando viene notato da Mediaset ed esordisce nel 1983 su Italia 1, da quel momento non si è mai fermato e continua ad allietare il pubblico con i suoi programmi sempre seguitissimi e particolarmente importanti.

Nel corso della sua carriera si è trovato ad affrontare anche alcune difficoltà, tra cui anche una rovinosa caduta. Cos’è successo al caro Gerry? Scopriamolo insieme.

Ecco come sta il conduttore, fan preoccupati

La vicenda risale a qualche anno fa, il conduttore è ospite da Fabio Fazio, a Che tempo che fa. Durante la conversazione, Fabio manda un filmato e Gerry già sospetta cosa possa essere, ovvero una caduta.

Il video risale a qualche anno fa, quando Gerry era alla conduzione di Striscia la Notizia, tg satirico in onda in prima serata su Canale 5.

Prima di iniziare la trasmissione, Gerry doveva lanciarsi dal muretto posteriore le sedie di conduzione verso il bancone, lo scheck venne ripetuto più e più volte affinché tutto andasse per il verso giusto.

Arriva il giorno del numero, Gerry senza paura si lancia e sfonda tutto, incredulo non sa cosa dire in diretta ma ammette di essersi fatto male e che ci ha rimesso le articolazioni delle ginocchia.

Poco dopo si scoprì che Antonio Ricci, regista, aveva sostituito il piano del bancone (resistente agli stacchetti) con un piano molto meno solido affinché Gerry potesse sprofondare.

Oltre allo spavento e qualche acciacco, tutto è bene quel che finisce bene, l’episodio, dopo anni è ancora ricordato in televisione come un momento goliardico per il pubblico a casa. Per rivivere quell’esilarante momento, cliccate su questo video, le risate sono assicurate.