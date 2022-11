Un ragazzo di 35 anni è stato trovato senza vita ieri mattina nella stanza di un hotel di Latina dove alloggiava. Indaga la Polizia.

Terrificante scoperta in un hotel di Latina, dove nella mattinata di ieri un giovane cliente è stato trovato privo di vita. Si tratta di un 35enne che era solito alloggiare presso l’albergo del capoluogo di provincia laziale.

A chiamare i soccorsi sono stati i dipendenti della struttura ricettiva, preoccupati delle mancate risposte alla porta del ragazzo. Sul posto sono arrivati i soccorritori e gli agenti della Polizia che hanno trovato il corpo ormai senza vita del 35enne. Da chiarire le cause del decesso, su cui indaga la Procura.

Un giovane di 35 anni residente a Sezze (Latina) è stato trovato morto all’interno della stanza del Park Hotel, albergo sito in via dei Monti Lepini a Latina.

La scoperta nella mattinata di ieri, domenica 6 novembre, quando la signora delle pulizie, dopo aver bussato più volte alla porta, ha avvisato il personale della struttura. A quel punto, riporta Il Corriere della Città, la chiamata al numero unico per le emergenze.

Sul posto è stato inviato un equipaggio del 118, arrivato insieme alla Polizia del capoluogo. Gli addetti hanno aperto la porta della stanza ed è stato trovato il corpo del cliente riverso sul letto. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione dei sanitari che hanno poi constatato il decesso.

Gli agenti della Polizia di Stato ed i colleghi della Scientifica, coordinati dalla Procura della Repubblica di Latina, hanno svolto gli accertamenti e stanno conducendo le indagini che dovranno chiarire le cause della morte. Da una prima ispezione cadaverica, riporta Il Corriere della Città, non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza sul cadavere e nessun elemento che possa far ipotizzare un gesto estremo. L’Ipotesi più accreditata rimane al momento, dunque, quella di un malore improvviso che avrebbe stroncato il 35enne. La certezza arriverà dall’autopsia che l’autorità giudiziaria disporrà nelle prossime ore.

Da quanto emerso, pare che il giovane alloggiasse spesso al Park Hotel e proprio nella mattinata di ieri avrebbe dovuto lasciare l’albergo.