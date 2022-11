Camila Giorgi seduce i fan : “Sei una divinità”. In pizzo bianco fa vibrare i maschietti – FOTO

Camila Giorgi movimenta il sabato italiano, in pizzo bianco fa volare con la fantasia. Le sue curve perfette fanno vibrare i maschietti.

Nata a Macerata (MC) il 30 dicembre del 1991, Camila Giorgi è conosciuta per essere una sportiva italiana, con la precisione, una tennista. Il suo fisico da atleta, 168cm per 54k, è sempre in bella mostra su Instagram in tutte le posizioni del mondo ed in tutti i modi.

Questo suo lato seducente ai fan piace moltissimo ragion per cui, oltre ad essere una promessa del tennis, è anche una promessa del web. Lo sport ha da sempre fatto parte della sua vita, ha iniziato ad approcciarsi a questo mondo con la ginnastica artistica.

Nel 2017 avrebbe dovuto sposarsi con Giacomo Miccini (tennista professionista), ma poco prima del matrimonio i due decidono di mandare tutto a monte, evidentemente non erano certi del passo che stavano per compiere.

Attualmente Camila sembra essere single, almeno da quello che si evince in base ai suoi profili social.

Camila Giorgi, una foto che vale più di mille parole

Camila su Instagram è seguita da 646K follower, un numero decisamente considerevole. La tennista ama postare foto di se in tutti i momenti della giornata, a letto, durante l’allenamento, dinanzi allo specchio, sul divano.

Ogni posa è un quadro, la sua perfezione è indiscussa, i lineamenti delicati la rendono la perfetta ragazza della porta accanto. I lunghi capelli biondi con sfumature di castano, gli occhi da cerbiatta e l’aria da eterna ragazzina, ogni giorno mandano in tilt i fan.

L’ultimo scatto di Camila ha fatto vibrare i maschietti che all’unisono hanno approvato il pizzo bianco. Un abito lungo, capelli sciolti, sembrano le prove di un vestito da sposa, ma sarà così?

Una storia Ig vale più di mille parole, Camila si fa un selfie allo specchio, indossa un abito bianco con inserti in pizzo, sembra una dea. Non sappiamo per quale occasione debba sfoggiare questo outfit, di certo, visto il suo amore per la notorietà, lo scopriremo presto.