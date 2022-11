Un ragazzo di 26 anni è morto dopo essersi schiantato con la propria auto contro un albero a Parola di Fontanellato, in provincia di Parma. Inutili i soccorsi.

Incidente mortale nella tarda serata di ieri, sabato 12 novembre, a Parola, piccola frazione del comune di Fontanellato, in provincia di Parma. A perdere la vita un ragazzo di soli 26 anni di cui non si conosce ancora l’identità.

Stando alle primissime informazioni, il giovane era alla guida della sua auto e stava percorrendo via Emilia. Per ragioni ancora determinare e al vaglio delle forze dell’ordine, riportano i colleghi della redazione di Parma Today, il 26enne avrebbe perso il controllo della vettura che ha terminato la propria corsa contro un albero a lato della carreggiata.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. I soccorritori hanno estratto dall’abitacolo il conducente, ma per lui era ormai troppo tardi: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso, che sarebbe avvenuto sul colpo.

La dinamica dello schianto e le cause che hanno fatto perdere il controllo dell’auto alla vittima è al vaglio dei carabinieri che sono arrivati sul luogo dell’incidente insieme ai soccorsi.

Per permettere la rimessa in sicurezza della carreggiata ed i rilievi di legge, scrive la redazione di Parma Today, il tratto stradale interessato è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia.