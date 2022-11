Angelica Massera, la reazione a caldo per il libro della “Prof. di corsivo” fa esultare i fan – VIDEO

La Prof. di corsivo ha scritto un libro, la reazione di Angelica Massera è tutto un dire. Ecco come ha reagito la conduttrice.

Nata a Roma ma cresciuta in provincia, Angelica Massera ha amato lo spettacolo e ciò che ne consegue fin da piccola, all’età di 6 anni ha iniziato a studiare musica per poi esordire, in età più avanzata, nei Teatri di Roma.

Durante l’adolescenza si è approcciata alla chitarra classica iniziando così la sua carriera nel 2005 con Pippo Baudo nella trasmissione “Sabato italiano”, in onda su Rai 1. In seguito ha collaborato anche con Paolo Bonolis, Al Bano, Max Tortora, Stefano Fresi e Maurizio Mattioli, insomma un vero e proprio debutto col botto.

Angelica è diventata famosissima in Italia grazie al web, con i suoi video ironici da neo-mamma trentenne, ha saputo conquistare i cuori di tutti affrontando i piccoli problemini di vita quotidiana. Nel tempo ha sancito la sua notorietà diventando anche inviata di Striscia la Notizia.

Angelica Massera, tutti impressionati per la sua reazione a caldo

Un successo dopo l’altro ottenuto con fatica e molta determinazione, Angelica è una persona semplice che mostra la vita per quella che è, difficile a tratti ma bellissima in ogni sfumatura, probabilmente è questo il segreto della sua notorietà.

Nell’ultimissimo video, la divertente Angelica, ironicamente (o forse no) prende in giro Elisa Esposito, la tiktoker diventa famosissima per aver “inventato” il corsivo e per esserne diventata professoressa.

La ragazza, giovanissima e poco più che ventenne, è conosciuta da milioni di utenti, il suo modo di parlare ha fatto discutere una moltitudine di persone in merito al suo pregio (se così possiamo definirlo). Ma gusti a parte, Elisa ha trovato un modo originalissimo per macinare soldi, dal momento che i suoi contenuti sono visualizzati da milioni di follower.

L’ultimissima novità ha lasciato a bocca aperta un po’ tutti, anche la stessa Angelica. La prof di corsivo ha scritto e pubblicato un libro, “Amioe, il manuale del corivoe”. Inutile dire che sta a andando a ruba e che anche questa trovata è stata assolutamente geniale. Angelica a tale notizia ha ironicamente buttato per aria il suo cellulare, scrutando il nulla con un fare assolutamente dubbioso.