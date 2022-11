Nella mattinata di oggi a Firenze, in zona Coverciano, un uomo di 48 anni è stato trovato privo di vita in strada da un passante. Disposto l’esame autoptico sulla salma.

Dramma nella mattinata di ieri a Firenze. Un uomo di 48 anni è stato trovato privo di vita in strada nella zona di Coverciano. A fare la terribile scoperta è stato un passante che, notato il corpo, ha subito chiamato le forze dell’ordine.

Sul luogo indicato, in pochi minuti sono arrivati i soccorsi del 118, che hanno potuto solo constatarne la morte, e gli agenti della Polizia del capoluogo toscano a cui sono affidate le indagini. L’ipotesi più accreditata è quella di un suicidio: il 48enne si sarebbe tolto la vita con un’arma da fuoco.

Firenze, 48enne trovato senza vita in strada: l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio

Avrebbe deciso di farla finita con un colpo d’arma da fuoco in strada. Così, pare, si sia tolto la vita un uomo di 48 anni questa mattina, domenica 13 novembre, a Firenze.

Il cadavere dell’uomo, di cui non si conoscono le generalità, sarebbe stato notato da un passante mentre camminava tra via Manni e via Pistelli, in zona Coverciano. Quest’ultimo, riportano alcune testate locali e la redazione de La Nazione, avrebbe subito lanciato l’allarme segnalando la presenza del corpo in strada.

Dopo la chiamata, sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 e le volanti della Polizia. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Gli agenti hanno subito avviato gli accertamenti per determinare quanto accaduto e risalire all’identità dell’uomo. L’ipotesi più accreditata è quello di un gesto estremo: il 48enne si sarebbe sparato con una pistola, arma che, riportano i colleghi de La Nazione, sarebbe stata rinvenuta sul posto accanto al corpo. Ad avvalorare la tesi del suicidio anche un messaggio che l’uomo avrebbe pubblicato sui propri profili social.

A stabilire con certezza la causa del decesso sarà l’esame autoptico che l’autorità giudiziaria ha già disposto sulla salma, trasferita presso l’istituto di medicina legale. L’autopsia verrà effettuata nelle prossime ore.