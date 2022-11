Ieri pomeriggio alla stazione di Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, un docente in pensione di 78 anni è stato investito e ucciso da un treno in corsa. Inutili i soccorsi.

Nel primo pomeriggio di ieri, sabato 12 novembre, un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno alla stazione di Porto Sant’Elpidio, centro della provincia di Fermo. La vittima è un 78enne, docente in pensione di matematica residente a Cascinare, frazione del comune di Sant’Elpidio a Mare.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, come riporta Il Resto del Carlino, avrebbe raggiunto la stazione in auto, poi avrebbe attraversato i binari. In quel preciso istante è sopraggiunto un convoglio che lo ha centrato in pieno scaraventandolo sulle rotaie. Un impatto violentissimo che non ha lasciato alcuno scampo all’anziano. Le persone che si trovavano sulla banchina hanno immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze.

Presso la stazione sono arrivati i vigili del fuoco ed un equipaggio del 118. I soccorritori, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 78enne che sarebbe sopraggiunto sul colpo.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno identificato l’uomo e avviato le indagini. L’ipotesi più accreditata al momento dagli investigatori, scrive Il Resto del Carlino, è quella del gesto estremo.

Disagi sulla circolazione ferroviaria, sospesa temporaneamente per permettere la rimozione della salma e gli accertamenti delle forze dell’ordine. Per i passeggeri a bordo del treno che ha investito il 78enne è stato attivato un servizio di autobus sostitutivo.