Auto, continua la crescita delle immatricolazioni in Europa: i dati

Secondo gli ultimi dati Acea, si sono registrate nuove crescite delle immatricolazioni delle auto in Europa, un trend che fa ben sperare: dati positivi anche in Italia.

Segni di ripresa per l’automotive in Europa dopo il drastico periodo legato alla pandemia che ha fatto crollare pesantemente i dati. Secondo le ultime stime dell’Acea, nel mese di ottobre si è registrato un rialzo delle immatricolazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tre dei quattro maggiori paesi dell’Europa occidentale (Germania, Italia e Spagna) hanno fatto registrare addirittura una crescita percentuale a doppia cifra.

L’Acea (Associazione europea dei costruttori di autoveicoli) ha pubblicato i nuovi dati relativi al volume di immatricolazioni delle auto in Europa. Stando a queste stime, riportate dalla redazione del quotidiano Repubblica, nel Vecchio Continente ad ottobre si è registrata una crescita del 14,1%, con 910.753 unità vendute, rispetto allo stesso mese del 2021.

Nel dettaglio, tre dei quattro paesi principali europei hanno registrato addirittura una crescita in doppia cifra: Germania (+16,8%), Italia (+14,6%), Spagna (+11,7%). Leggermente più bassa l’aumento di volume registrato in Francia (+5,5%). A trainare principalmente l’automotive sarebbero state le società di noleggio a lungo termine e le flotte aziendali, piuttosto che le vendite delle aziende private. Prendendo, però, in analisi, però i primi dieci mesi dell’anno in corso, riferiscono i colleghi della redazione di Repubblica, le immatricolazioni risultano essere in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: 9.181.660 unità vendute con un calo percentuale del 7,8.

Segnali positivi anche per il mercato delle auto elettriche che fa registrare ancora crescite significative, ad eccezione, però, dell’Italia che fa segnare un trend negativo rispetto alle altre Nazioni dell’Unione Europea. Da gennaio ad ottobre, le immatricolazioni relative all’elettrico nel nostro Paese hanno fatto segnare un calo del 26,8%. Questi, invece, i dati relativi alle immatricolazioni di auto elettriche a settembre negli altri tre principali paesi del Vecchio Continente: Germania (14,6%), Regno Unito (14,5%) e Francia (12,7%).