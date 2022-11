Quanti cani vedi? Il test rivela la tua età mentale: incredibile

Vuoi scoprire che età mentale ha il tuo cervello? Allora devi fare questo test, in base a quanti cani vedi è possibile determinare se il tuo organo è arrugginito o meno.

Il cervello è un organo diviso in due emisferi uniti tra di loro da un corpo calloso collegato al midollo spinale attraverso il tronco encefalico. Lo strato esterno del cervello prende il nome di corteccia e al centro verso il basso, nella parte posteriore della testa, c’è il cervelletto.

Quest’organo svolge numerose funzioni, partecipa ai segnali dei cinque sensi ( gusto – olfatto – tatto – vista – udito ), controlla i pensieri, i movimenti, il funzionamento di tutti gli organi presenti nel nostro corpo, determina anche le emozioni che proviamo per un determinato avvenimento.

Insomma, il cervello è il motore del nostro corpo, se invecchia vi è un rallentamento delle funzioni cognitive, indispensabili per svolgere anche le attività più semplici come ad esempio parlare, lavarci, pensare.

Ecco il test che determina l’età del tuo cervello

Con il test dei cani è possibile determinare quanti anni ha il tuo cervello. Questi quesiti stanno letteralmente spopolando sul web, specie quelli per individuare la personalità dell’individuo.

La loro semplicità è davvero estrema e probabilmente è questo il motivo della notorietà. Nell’immagine in sovraimpressione, quanti cani hai visto? Il numero ti farà scoprire quanti anni ha il tuo cervello.

Ecco i risultati del test per determinare l’età del tuo cervello, se non sei sicuro/a dai un’altra occhiata.

4 cani: il tuo cervello ha un’età compresa tra i 20 ed i 25 anni, ami l’arte e sei una persona decisamente creativa. Ti piace sperimentare, hai un pensiero giovane e non ti lasci abbattere facilmente.

5 cani: il tuo cervello ha un’età compresa tra i 25 ed i 30 anni, sei molto semplice, ami le cose concrete e non ti fai castelli in aria. Vivi relazioni amorose stabili dove per te le piccole cose sono grandi cose.

6 cani: il tuo cervello ha un’età compresa tra i 30 ed i 40 anni, ne hai fatta di strada e di esperienza. Sei una persona matura e per molti sei un punto di riferimento, non ti piace molto apparire e lavori dietro le quinte per ottenere il massimo.

7 cani: hai il cervello di un bambino, sei una persona infantile, molti non ti considerano un punto fermo, dovresti crescere ancora un po’ per fargli cambiare idea.