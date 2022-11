“E’ morto” Muore a 50 anni sull’aereo: l’annuncio in volo del capitano

Notizia devastante in serata, annuncio tremendo del capitano: muore a 50 anni sull’aereo, il racconto drammatico.

Notizia devastante in serata: un uomo ha perso la vita durante un volo easyjet diretto verso Londra. L’aereo, partito da Cipro, era diretto all’aeroporto di Gatwick: l’uomo, che aveva quasi 50 anni, si è sentito male a bordo. Tutti hanno provato ogni modo per rianimarlo: è stato utilizzato anche un defibrillatore.

Ogni manovra è però risultata inutile: per l’uomo non c’è stato niente da fare. Il volo EZY8454 era pieno di vacanzieri che stavano rientrando a casa: dopo la felicità di giorni di relax hanno assistito a questo evento drammatico che sicuramente lascia un segno in tutta la vita.

Muore a 50 anni sull’aereo: il drammatico racconto

Un uomo è morto su un volo easyjet diretto a Londra: aveva circa 50 anni. Inutili tutti i tentativi per rianimalo: usato anche un defibrillatore. Il volo è partito alle ore 14:20, con l’uomo che ha accusato un malore alle 15:40. Stando a quanto si apprende, viaggiava tutto solo.

Quando l’aereo è atterrato a Gatwick, i passeggeri sono stati trattenuti perché bisognava attendere l’arrivo di una equipe medica: i dottori hanno costatato il decesso dell’uomo. Durante il volo, il capitano ha fatto un annuncio rivelando a tutti che c’era stato un incidente medico e di rispettare quindi il defunto. Secondo la testimonianza di un passeggero, tutti hanno agito sul volo con estrema professionalità.

Un evento simile ha sicuramente scosso tutti coloro che si trovavano sull’aereo: assistere ad un dramma così è ovviamente un qualcosa che ti segna profondamente.