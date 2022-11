Tunde Blessing trovata morta in un parco a Rho: nuovo caso di femminicidio, fermato l’ex compagno

La giovane 25enne è stata trovata in evidente stato di decomposizione in un parco di Rho, diversi giorni dopo l’omicidio avvenuto per strangolamento.

Non si avevano più sue tracce dal 3 maggio 2021 anche se il cadavere venne ritrovato solo il 12 maggio successivo lungo i campi di Mazzo, frazione di Rho Milanese. Era in evidente stato di decomposizione, segno che l’omicidio era stato compiuto molti giorni prima.

La denuncia di una coinquilina con cui Tunde Blessing divideva l’appartamento a Novara era arrivata il 7 maggio. Solo dopo diversi tentativi di contattare la giovane prostituta nigeriana che si pensava potesse essersi allontanata volontariamente.

Le indagini della Polizia dopo il rinvenimento del cadavere, si concentrarono però intorno all’ex compagno della vittima, il 35enne George Kyeremeh, operaio ghanese impiegato in una ditta di pulizie nella zona del quartiere Primaticcio.

Tunde Blessing e George Kyeremeh, rapporto burrascoso terminato in tragedia

Interrogato dagli inquirenti, l’uomo confessò prima di non sapere nulla della morte della giovane. Ammise che aveva terminato la relazione durata circa un anno perché il padre di lei non voleva un genero ghanese in famiglia, e che Tunde, nel momento dell’addio era anche incinta di 4 mesi di suo figlio.

Le telecamere di videosorveglianza della zona però lo incastrarono, mostrando che i due si trovavano nei campi di Mazzo proprio quel 3 maggio, giorno dell’omicidio di Tunde.

La ragazza aveva confessato ad un’amica che il 12 aprile aveva rotto con il fidanzato perché si sentiva in pericolo e aveva paura per la sua vita. George, infatti, durante quell’ultimo incontro l’aveva strangolata violentemente perché non accettava la fine della loro storia.

Nei suoi confronti venne eseguita quindi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Mentre il giudice per le indagini preliminari evidenziò che l’omicida possedeva “un ossessivo controllo, insofferenza e mancata accettazione di qualsivoglia forma di autodeterminazione della persona a sé legata sentimentalmente”.

La Corte d’Assise di Milano accolse nell’ottobre 2022 la richiesta della pubblica accusa che condannò Kyeremeh a 18 anni di carcere per l’omicidio volontario di Tunde Blessing.