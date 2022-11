Una donna di 74 anni è stata travolta e uccisa da un camion nel pomeriggio di ieri a Bellocchi di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Inutili i soccorsi.

Nel primo pomeriggio di ieri a Bellocchi di Fano, nella provincia di Pesaro e Urbino, una donna di 74 anni è morta dopo essere stata investita da un tir. L’anziana si trovava sul ciglio della strada, nei pressi della lavanderia del figlio, quando il mezzo pesante, durante una manovra di retromarcia, l’ha travolta.

Immediato l’intervento dei soccorsi che, una volta raggiunto il luogo dell’incidente, non hanno potuto far nulla per la 74enne: troppo gravi le lesioni riportate. La dinamica della tragedia è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

È Teresa De Matteis, 74enne residente ad Ancona, la vittima dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 novembre, a Bellocchi, frazione del comune di Fano (Pesaro e Urbino).

La 74enne si trovava in via Filippo Meda, nella zona industriale, a poca distanza dalla lavanderia gestita dal figlio. Improvvisamente, per cause ancora da determinare con precisione, come riporta Il Resto del Carlino, un camion, condotto da un 53enne, l’ha investita mentre effettuava una manovra di retromarcia. Il tutto sotto gli occhi di alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme.

Per estrarre la donna da sotto il mezzo pesante è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno utilizzato un’autogru. La 74enne è stata poi affidata alle cure del personale medico del 118 che, dopo vari tentativi di rianimazione, ha potuto solo constatarne la morte, sopraggiunta per i gravissimi traumi riportati. Sotto choc il conducente del camion.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e quelli della Polizia Stradale che hanno provveduto agli accertamenti e ai rilievi di rito che serviranno a chiarire la dinamica dell’investimento. Le forze dell’ordine hanno sentito il 53enne che alla guida del mezzo pesante e gli altri testimoni ed hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza poste in zona.