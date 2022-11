Un ragazzo di soli 16 anni è morto stroncato da un malore mentre si allenava con i compagni di squadra a Laterina, frazione di Laterina Pergine Valdarno (Arezzo).

Sconvolta la comunità di Laterina, frazione del comune di Laterina Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo, per la morte di un ragazzo di soli 16 anni. Il dramma si è consumato ieri sera, giovedì 17 novembre, sul campo dell’Arno Castiglioni Laterina, società calcistica per la quale il giovane era tesserato.

L’adolescente aveva preso parte ad una seduta d’allenamento con i suoi compagni di squadra degli Juniores. Improvvisamente, durante l’allenamento, riporta Il Corriere di Arezzo, si è sentito male ed è crollato al suolo sotto gli occhi attoniti dei presenti che hanno avviato le prime manovre di soccorso ed hanno allertato il 118.

Sul posto, in pochi minuti, è arrivata l’equipe medica che ha proseguito le manovre di rianimazione, poi ha caricato il giovane sull’ambulanza e lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale del capoluogo di provincia toscano. Qui i medici hanno provato in tutti i modi di salvargli la vita, ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: poco dopo l’arrivo in nosocomio il 16enne è morto.

La salma, scrive la redazione de Il Corriere di Arezzo, si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe stabilire nelle prossime ore l’esame autoptico per far chiarezza sulle cause del decesso.

Immediatamente la notizia della morte del ragazzo si è diffusa in tutta la provincia. Tanti i messaggi di cordoglio e solidarietà per la famiglia.