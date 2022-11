Nella serata di ieri a Montefredane, in provincia di Avellino, un operaio di 55 anni è morto in una fabbrica per la realizzazione del cemento dove stava lavorando.

Un operaio di 55 anni ha perso la vita tragicamente mentre stava effettuando dei lavori all’interno di una fabbrica a Montefredane, in provincia di Avellino, nella serata di ieri. La vittima sarebbe caduta in una vasca per la produzione del cemento.

I vigili del fuoco, giunti presso l’azienda insieme ai soccorsi, hanno recuperato l’operaio, ma era ormai troppo tardi. Ora sono in corso le indagini delle forze dell’ordine che dovranno appurare la dinamica esatta dell’incidente.

Montefredane, precipita nel vuoto e finisce in una vasca per il cemento: morto operaio di 55 anni

Incidente mortale sul lavoro nella serata di ieri, giovedì 17 novembre, in un opificio per la produzioni di manufatti in cemento di Montefredane, piccolo comune della provincia di Avellino. A perdere la vita un operaio di 55 anni.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, apprese da alcune fonti locali e dalla redazione di Sky Tg24, il 55enne stava effettuando delle operazioni all’interno della fabbrica quando improvvisamente è precipitato nel vuoto finendo all’interno di una vasca per la realizzazione del cemento dopo un volo di circa dieci metri d’altezza. Purtroppo, la caduta non ha lasciato scampo all’operaio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Agricoltore muore mentre lavora in un terreno: inutili i soccorsi

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto per il 55enne, di cui non si conosce l’identità, non c’è stato nulla fare. I vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare il corpo dalla vasca e lo hanno affidato ai sanitari del 118 che hanno dichiarato la morte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Investita da un camion in retromarcia: morta una donna

Presso la fabbrica sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini e gli accertamenti del caso per risalire alle cause che hanno fatto precipitare la vittima nel vuoto. In tal senso, nelle prossime ore potrebbe essere disposto l’esame autoptico sulla salma che, scrive la redazione di Sky Tg24, è stata trasferita presso all’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino a disposizione dell’autorità giudiziaria.