Un ragazzo di soli 28 anni è morto questa mattina a Santa Giustina in Colle, comune in provincia di Padova, in un tragico incidente stradale. Sul posto i soccorsi e la Polizia.

Sangue sulle strade del nostro Paese. Questa mattina a Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova, un ragazzo di 28 anni ha perso la vita schiantandosi con la sua auto, uscita fuori strada, contro un palo di cemento.

Una volta estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, per il giovane automobilista era ormai troppo tardi: ai sanitari non è rimasto altro che dichiararne la morte. Presenti sul luogo della tragedia anche gli agenti della Polizia Stradale.

Santa Giustina in Colle, auto esce di strada e si schianta: Leonardo muore a soli 28 anni

Una vita spezzata nel fiore degli anni in un tremendo incidente stradale. Questa il dramma consumatosi nella mattinata di oggi, venerdì 18 novembre, a Santa Giustina in Colle, centro della provincia di Padova. La vittima è Leonardo Carpin, 28enne residente a Massanzago.

Il giovane si trovava alla guida della sua Nissan Micra e stava percorrendo via Commerciale. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, scrivono i colleghi de Il Gazzettino, Leonardo ha perso il controllo dell’utilitaria che, dopo aver abbandonato la sede stradale, ha terminato la propria corsa contro un palo di cemento. Un urto molto violento che ha completamente distrutto la parte anteriore del veicolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e lo staff medico del Suem 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il 28enne e lo hanno affidato ai sanitari che hanno potuto solo constatarne il decesso. Fatali le ferite riportate nello schianto.

I rilievi di legge e le indagini per chiarire le cause del sinistro costato la vita al ragazzo sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale. Per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi delle forze dell’ordine, riporta Il Gazzettino, il traffico sul tratto interessato è stato deviato.