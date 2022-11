Un ragazzo di soli 26 anni ha perso la vita la scorsa notte ad Abano Terme, in provincia di Padova, in un terrificante incidente stradale. Inutile il tempestivo intervento dei soccorsi.

29 novembre

Incidente mortale nella notte ad Abano Terme

Ha perso il controllo della sua auto che, dopo aver sbandato, si è schiantata contro un albero a bordo della carreggiata. Così è morto un giovane di 26 anni durante la scorsa notte ad Abano Terme, in provincia di Padova.

Il terrificante impatto contro l’albero ha distrutto completamente l’utilitaria e per il ragazzo, all’arrivo dei soccorsi, non c’è stato più nulla da fare: estratto dall’abitacolo, i soccorsi ne hanno potuto solo dichiarare il decesso. I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale.

Un incidente stradale è costato la vita ad un ragazzo la scorsa notte, tra lunedì 28 e martedì 29 novembre, ad Abano Terme, centro della provincia di Padova. Si tratta di Riccardo Faggin, di 26 anni.

Secondo le primissime informazioni sul sinistro, il 26enne era alla guida della sua Opel Corsa e stava percorrendo via Romana Aponense. Per cause ancora da stabilire, all’altezza di una curva in via Latisana, riferisce la redazione de Il Mattino di Padova, Riccardo ha perso il controllo dell’auto che ha invaso la carreggiata opposta terminando la propria corsa contro un platano. Urto devastante che ha distrutto la vettura.

Sul posto i vigili del fuoco ed i soccorsi

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del Suem 118. All’arrivo dei soccorritori per il giovane conducente era ormai troppo tardi. Una volta estratto dal veicolo è stato possibile solo dichiararne il decesso: troppo gravi i traumi riportati.

Sequestrata la vettura

Gli agenti della Polizia Locale hanno condotto i rilievi per stabilire la dinamica dello schianto ed hanno posto sotto sequestro il mezzo per gli accertamenti. Dai primi riscontri, riporta Il Mattino di Padova, si tratterebbe di un incidente autonomo che non avrebbe coinvolto altri mezzi in transito.