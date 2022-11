Un uomo di 72 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione di Pesaro nel pomeriggio di ieri, quando alcuni vicini di casa hanno dato l’allarme.

Di Marco Spartà

29 novembre

Terribile scoperta nel primo pomeriggio di ieri a Pesaro. Un pensionato di 72 anni è stato trovato privo di vita nel suo appartamento dai vigili del fuoco, allertati dai vicini che non vedevano l’anziano ormai da alcuni giorni.

I pompieri hanno fatto ingresso in casa rinvenendo il corpo dell’uomo riverso al suolo. I sanitari del 118 hanno potuto solo constatarne la morte che, stando ai primi accertamenti, sarebbe sopraggiunta qualche giorno prima del ritrovamento molto probabilmente per cause naturali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Pesaro, 72enne trovato morto nella sua abitazione: il decesso risalirebbe ad alcuni giorni prima

Era morto da alcuni giorni, ma nessuno si è accorto di nulla. Questo il dramma consumatosi a Pesaro, dove ieri pomeriggio, lunedì 28 novembre, un uomo di 72 anni è stato trovato morto nel suo appartamento, sito in via Andrea Costa.

L’allarme è scattato quando alcuni vicini di casa, preoccupati di non vedere da alcuni giorni il pensionato, che non rispondeva neanche alle chiamate dei figli, hanno deciso di allertare le forze dell’ordine. Immediatamente, riporta la redazione de Il Corriere Adriatico, presso l’appartamento sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco, un equipaggio del 118 e la Polizia di Stato.

La ricostruzione della tragedia

I pompieri hanno avviato le operazioni del caso riuscendo ad entrare nell’appartamento al secondo piano passando attraverso una finestra. Una volta in casa, hanno trovato il corpo del pensionato riverso al suolo. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Da quanto appurato, sembra che il 72enne fosse deceduto qualche giorno prima, forse giovedì. A sostegno di questa tesi, scrivono i colleghi de Il Corriere Adriatico, una busta della spesa con uno scontrino con la data proprio di giovedì trovata in casa.

Morte per cause naturali

Probabilmente, l’anziano era appena rientrato nella sua abitazione dopo aver fatto la spesa quando sarebbe stato colto da un malore improvviso. Dai primi riscontri, difatti, sembra si tratti di una morte per cause naturali.