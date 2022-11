In un parco pubblico di Foggia, nel pomeriggio di ieri, un ragazzo di 21 anni è stato ucciso a colpi di pistola: poco dopo si è costituito in Questura un 17enne.

Di Marco Spartà

28 novembre

Omicidio nel tardo pomeriggio di ieri a Foggia. Un ragazzo di soli 21 anni è stato freddato a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in un parco pubblico del capoluogo di provincia pugliese, nei pressi di una chiesa.

Il 21enne, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato riconcorso dal killer che poi lo avrebbe ucciso esplodendo alcuni colpi di pistola. Poco dopo il delitto, un ragazzo di 17 anni si presentato in Questura costituendosi. Ora la Polizia sta indagando per far luce sui fatti.

Intorno alle 18 di ieri, domenica 27 novembre, un ragazzo è stato ucciso a Foggia. La vittima è Nicola Di Rienzo, 21enne residente in città.

Stando a quanto riportano alcune fonti locali e la redazione de Il Quotidiano Nazionale, il 21enne si trovava nel parco Domenico Rosa, in via Saragat a poca distanza dalla chiesta della Beata Vergine Maria, quando il killer lo avrebbe prima rincorso e poi esploso alcuni colpi di pistola, una calibro 22. Alcuni dei proiettili, almeno quattro, avrebbero raggiunto la vittima che si è accasciata al suolo.

Presso il parco è intervenuto lo staff medico del 118, ma per il giovane era ormai troppo tardi: ai sanitari non è rimasto altro che constatarne il decesso. Insieme ai soccorsi sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile del capoluogo di provincia pugliese, gli uomini della Scientifica ed i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti del caso per ricostruire le fasi del delitto.

Movente passionale

Subito dopo, un ragazzo di 17 anni si è presentato spontaneamente in Questura costituendosi. Il giovane è stato interrogato ed ora la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Da quanto emerso, scrive Il Quotidiano Nazionale, alla base dell’omicidio ci sarebbero motivi passionali: gli investigatori ad ora escluderebbero la pista della criminalità organizzata.

Ancora sangue nel foggiano

Purtroppo quello avvenuto ieri pomeriggio è il quindicesimo delitto consumatosi in provincia di Foggia dall’inizio dell’anno ed il quinto proprio nel capoluogo dauno.

